»°Î®¾å»Ê¤ÏŽ¢¤â¤Ã¤ÈË¬Ìä¿ô¤òÁý¤ä¤»Ž£Ž¤ÆóÎ®¤ÏŽ¢5·ïÁý¤ä¤»Ž£Ž¤¤Ç¤Ï°ìÎ®¾å»Ê¤Ï¡ÄÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Î"¿ô»ú"¤Î»È¤¤Êý
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºØÆ£¹Ã£¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤º¤ë¤¤·×»»ÎÏ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿ô»ú¡×¤Ø¤Î°ÚÉÝ¤ÈÆ´¤ì¤¬·×»»ÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë
½Ö»þ¤ËÊ£»¨¤Ê°Å»»¤ò¤·¤Æ¡¢²ñµÄÃæ¤â±Ô¤¤»ØÅ¦¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÀèÇÚ¡£¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ÆÇä¾å¤ä¶ÈÀÓ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê´ë²è¤ä·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ëÆ±Î½¡£
¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¤äÊý¿Ë¤ò¤¹¤°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¾å»Ê¡£
¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ®¤¯·×»»¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï¡¢¿ô»ú¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸Çä¾å¡û¡û²¯±ß¡¢ÌÜÉ¸Íø±×¡ûÀéËü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¡û¡û¡óºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¿ô»ú¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢½Ö»þ¤Ë²ò·è¤ØÆ³¤¯Ç½ÎÏ¤³¤½¤¬¡Ö·×»»ÎÏ¡×¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î·×»»ÎÏ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ô»ú¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤ë
·×»»ÎÏ¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¤ä¶ÈÀÓ¡¢¼õÃí·ï¿ô¤ò½Ö»þ¤Ë·×»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹â¤¤·×»»ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤¹¤´¤¤¾å»Ê¡×¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈË¬Ìä·ï¿ô¤òÁý¤ä¤»¡×¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¡×¡ÖºÇ¶á¡¢¤É¤¦¤â¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê»Ø¼¨¤¬²¼¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ø¼¨¤Ï¡¢°ì¸«¤½¤ì¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ë¬Ìä·ï¿ô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤È¤¤¤¦¡Ö¤â¤Ã¤È¡×¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿·ï¤Ê¤Î¤«¡£¤â¤·¤½¤ì¤¬1Æü5·ï¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼5·ï¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç·×»»¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÏÆ°¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¾å»Ê¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤ò¿ô»ú¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¡Öº£·î¤ÏÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¡û¡ûËü±ßÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¡û·ï¼õÃí¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ë¬Ìä·ï¿ô¤ò¤¢¤È5·ïÁý¤ä¤½¤¦¡×
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë
¿ô»ú¤ËÉÒ´¶¤ÊÉô²¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢Ë¬Ìä·ï¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ÐËÜÅö¤ËÇä¾å¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·×»»ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·×»»¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖË¬Ìä·ï¿ô¤ò5·ïÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤¬Çä¾åÁý²Ã¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤È¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿·×»»ÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A¼Ò
ÊÀ¼Ò¤ÎºÇ¿·¥³¥Ô¡¼µ¡¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥¹¥È¤ò¤°¤Ã¤Èºï¸º¤Ç¤¤Æ¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¥È¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËÉÑÈË¤Ë¸ò´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è
B¼ÒÊÀ¼Ò¤ÎºÇ¿·¥³¥Ô¡¼µ¡¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡û¡ûËü±ßºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¥È¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡ûËç°õºþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡û¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Î¸ò´¹¤ÇºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è
¢£¡È¸µ¡¦¿ô³Ø¶ì¼êÂ²¡É¤Ç¤âºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë
A¼Ò¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¥³¥Ô¡¼µ¡¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËB¼Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËB¼Ò¤Î±Ä¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¡¢¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥³¥Ô¡¼µ¡ËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤äÍ½»»¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤ËA¼Ò¤ÈB¼Ò¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬B¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·×»»ÎÏ¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤Ë¶ñÂÎÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â°Õ¸«¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â
¡Ö¤½¤ì¤Ï¸µ¡¹Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¤ÆÍ×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¡×
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢À®ÀÓ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÊ¸·Ï¿Í´Ö¤ÇÊÙ¶¯¤â¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Äü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¹â¤¤·×»»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¸µ¡¦¿ô³Ø¶ì¼êÂ²¡É¤âÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£·×»»ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¤äÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ìµ°Õ¼±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·×»»ÎÏ¡×
·×»»¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö·×»»ÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë·×»»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ÐÄ¥¤äµ¢¾Ê¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤ª²Û»Ò¤ä¥ß¥«¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾å»Ê¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò²ñ¿Í¤¬¡¢·×»»¤·¤Ê¤¤ã¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
¡Ö24¸ÄÆþ¤ê¤«¡£¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ï12¿Í¤À¤«¤é¡¢1¿Í2¸Ä¤º¤ÄÇÛ¤ì¤ë¤Ê¡×
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¼Â²È¤¬¥ß¥«¥óÇÀ²È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¿ô¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥ß¥«¥ó¤ò2¸ÄÊ¬¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Á´°÷¤Ë3¸Ä¤º¤Ä¹Ô¤ÅÏ¤ê¤½¤¦¤À¡×
¤Ê¤É¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Éô½ð¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÇÛ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼è°úÀè¤Ë¼êÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¿ô¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á´°÷¤ËÊ¿Åù¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ëÎÌ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤ä±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢ÌóÂ«¤Î5¡Á10Ê¬Á°¤°¤é¤¤¤ËÃå¤¯¤è¤¦µÕ»»¤·¤Æ¸þ¤«¤¦¡£¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Î¾ï¼±¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¡Ö·×»»ÎÏ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉáÃÊ¤Î¼«¿æ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢·×»»ÎÏ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤¤¤¯¤é°Â¤¤¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©Èñ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë100gÅö¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Í¼¿©¤òºî¤ëºÝ¤â¡¢¡Ö3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤¿¿Í»²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Èº£ÆüÇã¤Ã¤¿¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤è¤¦¡£Âçº¬¤Ï2Ê¬¤Î1»Ä¤·¤ÆÌÀÆü¤ÎÍ¼¿©¤Ë»È¤ª¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤äÍâÆü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ê´·¤ì¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢¡Öº£¤´ÈÓ¤ò3¹ç¿æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Æü¤ÎÌë¤ÈÌÀÆü¤ÎÄ«¤ÎÊ¬¤ò½ü¤¤¤Æ2¹ç¤°¤é¤¤¤ÏÍ¾¤ë¤Ï¤º¡£4¿©Ê¬¤ÏÎäÅà¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£·×»»ÎÏ¤Ï¡ÖÀèÆÉ¤ß¡×¤ÎÎÏ
²¾¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤Ë¡Ö²ÈÄÂ¤ÏÁê¾ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö²¿Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ê¤éÁÈ¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¤È¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç·×»»¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
·×»»ÎÏ¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò²ñ¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»»¿ô¥ì¥Ù¥ë¤Î·×»»¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÏÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¨¤ë·×»»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î·×»»¤òÂ®¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö·×»»ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤ä¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÂè°ìÊâ¡£·×»»ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤Ç½¬¤¦¡ÖÂ¤¹¡×¡Ö°ú¤¯¡×¡Ö³Ý¤±¤ë¡×¡Ö³ä¤ë¡×¤Î»ÍÂ§±é»»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢·×»»¤Î°ÕÌ£¤ò¡Ø¹¼±ñ¡Ù¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Ï¤«¤ê¤«¤¾¤¨¤ë¤³¤È¡£´ªÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¸«ÀÑ¤ê¡£¹ÍÎ¸¡£
¢±é»»¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤òµá¤á½Ð¤¹¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢·×»»¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¿ô³ØÅª¤ÊÊýË¡¤ÇÅú¤¨¤òÆ³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿·×»»¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬·×»»ÎÏ¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½Ö´ÖÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
Àè¤Û¤É¤ÎÎã¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¡Ö·×»»¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤¯¡£º£Æü¤äÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÊÆ¤ò°ìÅÙ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ÎÇÜ¿æ¤¯¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢º£Çã¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÊÆ¤â¿æ¤¤¹¤®¤Æ¾ÃÈñ¤·¤¤ì¤º¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£·×»»ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤ê1¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤ËÍýÍ³¤â¤Ê¤¯10¹ç¤â¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤¬·×»»ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö½Ö´ÖÅª¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤ä»ö¼Â¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Ç¾¥ß¥½¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·×»»ÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ºØÆ£ ¹Ã£¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤³¤¦¤¿¤Ä¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥·¥«¥´Âç³Ø·Ð±ÄÂç³Ø±¡Â´¶È¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¡¢¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡Ø¿ô»ú¤ÇÏÃ¤»¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¡Ö·×»»ÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆþ¼Ò10Ç¯Ê¬¤Î»×¹Í¥¹¥¥ë¤¬3»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ù¡Ø»Å»ö¤ËÌòÎ©¤ÄÅý·×³Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Æü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ºØÆ£ ¹Ã£¡Ë