ZEROBASEONEのギュビン、ゴヌクがプロ野球始球式に登場！カムバ控える状況で一生懸命準備

ボーイズグループZEROBASEONEのキム・ギュビンとパク・ゴヌクが初のマウンドに立つ。

【写真】5万人超動員!ZEROBASEONE、日本ファンコンでの様子

2人は本日(5月9日)18時30分に始まる、韓国プロ野球キウム・ヒーローズ対斗山ベアーズの一戦で、始球式と試打を担当する。

デビュー後、初の始球・試打者に選ばれた2人は、「良い機会を与えてくれたキウム・ヒーローズに感謝する。選手の皆さんが、今シーズン負傷せずに良い試合ができるよう一生懸命応援したい」と感想を伝えている。

(写真提供=OSEN)パク・ゴヌク(左)、キム・ギュビン

来る13日に3rdミニアルバム『You had me at HELLO』でカムバックするキム・ギュビンとパク・ゴヌクは、ZEROBASEONEならではの清涼感あふれる魅力で野球ファンをも魅了する見通しだ。新譜のリリース準備で忙しいなかでも時間を作って練習し、格別な熱意を見せているという。

◇ZEROBASEONEとは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE(ZB1)」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。