フィギュアスケート男子の宇野昌磨選手が2024年5月9日、インスタグラムで現役引退を発表した。

22年・23年世界選手権2連覇、平昌オリンピック(五輪)銀メダル、北京五輪銅メダルの実力者の引退に、惜しむ声が相次いでいる。

「5歳の時にスケートと出会い、21年間続ける事ができ......」

宇野選手は9日、インスタグラムで「この度、現役選手を引退する決断を致しました」と発表した。

「今日まで競技者としての僕を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様 本当にありがとうございました。5歳の時にスケートと出会い、21年間続ける事ができ、素晴らしい競技生活を送れたことにとても感謝しております」と感謝をつづっている。

引退に際しての記者会見は、所属するトヨタ自動車のオウンドメディア「トヨタイムズ」で14日に行う予定だという。

宇野選手は平昌五輪シングル銀メダル、北京五輪シングル銅メダル・団体戦銀メダル、世界選手権では22?23年にかけ2連覇を果たし、全日本選手権では6回の優勝経験を持つ。高い表現力と気迫のこもった演技が特徴で、23-24年のシーズンでは「自己満足」をテーマに、全日本選手権を制した。

「あなたとともに戦えたことを光栄に思う!」

宇野選手の引退発表には、投稿から約2時間後の9日14時時点で約1300件のコメントが寄せられた。スケートファンやライバルたちからの惜しむ声が相次いでいる。

アメリカのフィギュアスケート選手、ヴィンセント・ジョウ選手は「You're a legend!! Congratulations on an amazing career(編訳・以下同:あなたはレジェンドだ! 素晴らしい経歴に、おめでとう)」とした。

元フィギュアスケート選手の村上大介さんは「しょまくん、本当にお疲れ様でした!! It was an honor to be able to compete alongside with you!(あなたとともに戦えたことを光栄に思う!)これからも頑張ってください!!」とコメントした。

アメリカの元フィギュアスケート選手、ショーン・ラビットさんは「しょうまくんお疲れ様です!」。アイスダンスの小松原美里選手は「沢山一緒に大会に出て勝手に刺激を頂いてました 素敵な競技生活お疲れ様でした」。元フィギュアスケート選手の本郷理華さんは「お疲れ様でした! おめでとう」としている。

トレーナーの出水慎一さんは「昌磨の競技生活の一部をサポートできてとても幸せでした!」とコメントし「自分自身も多くの事を学ばさせてもらい成長できました。昌磨のお陰でスポーツトレーナーという仕事も多くの方に知ってもらうこともできて感謝ですし、普通ではいることのできない場所に行かせてもらう事もできて一生の想い出です」とつづった。

宇野選手の実弟でタレントの宇野樹さんは「お疲れ様 素晴らしい時間を有難う」とねぎらった。

大のゲーム好きとしても知られる宇野選手の元には、過去にYouTubeに出演したこともあるゲーム実況者・米将軍さんからも「競技生活、お疲れ様でした。感動をありがとう!!!」とのコメントが寄せられた。

「努力を惜しまない・妥協を許さない姿を背中で魅せ続けてくれた漢」

インスタグラム以外のSNSでも、多くのユーザーらが宇野選手の引退を惜しんでいる。

プロフィギュアスケーターの織田信成さんはXを更新し「昌磨くん現役生活お疲れ様でした!」とコメント。「前回の世界選手権のSP演技は本当に美しくて、彼のスケートの完成形を観た気がしてました。いつ話しても謙遜ばかりするけど、努力を惜しまない・妥協を許さない姿を背中で魅せ続けてくれた漢です。本当にお疲れ様!」とした。

スケート好きで知られるピン芸人で、スポーツテレビ局「J SPORTS」で選手らのエキシビション紹介原稿を担当したこともある石井てる美さんは「ひゃー!!!!! 宇野昌磨選手引退! ついにこの時が来てしまった」と驚きをあらわにした。

「Shoma!!! Uno!!! のコールって『キター!』って見てる人のわくわくが最高潮に達する瞬間だったと思うんですね」と振り返り、「それが競技会で聞けなくなるのはとても寂しいけれど、孤高の演技で長年楽しませてくれて本当に感謝です」と記した。

国際オリンピック委員会(IOC)公式アカウントも、宇野選手の演技の動画を添え、「2大会連続でオリンピックに出場しメダル獲得 美しい演技で多くの人を魅了しました たくさんの感動をありがとうございました」としている。

宇野選手が愛用していたことで「唐草模様の風呂敷」が注目を浴び、一躍スケートファンの注目の的となった「呉服店おおがや」の店主は、「宇野昌磨さん引退のニュース 今から4年前、緑の唐草風呂敷を愛用とテレビ報道があった その次の日から何故か岡崎のワイのもとに数百件の唐草風呂敷の問合わせ注文 とにかくファン皆様が親切で好意的だったことを覚えている。以来フィギュアみるようになった 感謝しかない 現役生活お疲れ様でした」とつづった。