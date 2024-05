生体リズムを整える1日の過ごし方を体験！板室別邸リトリート SPA和薬草「睡眠のプロと快眠習慣をつくる 7つのTo do体験プラン」

湯治の里として1000年以上の歴史を持つ栃木県・板室温泉の秘境に建つ一軒宿「板室別邸リトリート SPA和薬草」は、「睡眠のプロと快眠習慣をつくる 7つのTo do体験プラン」を2024年4月より提供開始しました。

本施設は、身体に精通した「カラダファクトリー」創業者の子安 裕樹氏がプロデュースした、「身体の内からの健康」に特化したプロセラピスト「整道家」による個別カウンセリングや様々なセラピー療法、湯治などで「自律神経の調和」と「呼吸」を深めるリトリート専門の「健康道場」宿泊施設です。

そんな「板室別邸リトリート SPA和薬草」は、「睡眠のプロと快眠習慣をつくる 7つのTo do体験プラン」を2024年4月より提供開始しました。

プラン内容

体内時計を24時間に調節しながら規則正しい睡眠習慣を身に付けるための快眠プランが登場。

生体リズムを整える1日の過ごし方を睡眠のプロ監修のもとで体験。

不規則な生活で乱れた体内時計をリトリートし、心身を整え快眠を誘い、心地よい朝を迎えられます。

(1) カウンセリング

睡眠のプロ「整道家」が事前の個別カウンセリングを行い、それぞれの身体の不調や原因にそった個別の過ごし方を提案します。

(2) マッサージ

骨格や筋肉、特に横隔膜へアプローチするオリジナルの手技療法を施術。

アロマ効果も併用し深い呼吸を促し、副交感神経優位のリラックス状態に導きます。

(3) 食事

体のホルモンバランスを整え、心を落ち着かせる栄養を考慮し、季節の食材と相性の良い快眠メニューを考案し提供します。

(4) 入浴

就寝2時間前の入浴で心地よい眠りを誘います。

程よい温度の内風呂で深部体温をじっくりと温め睡眠に備えます。

温泉は湯治場としても評判の板室温泉の効能豊かな源泉を使用しています。

(5) 睡眠療法

整道家が、明かりや香り、枕の高さ調整などパーソナルな眠りの環境を整え、良質な睡眠へと導きます。

(6) 光浴

起床直後は朝ヨガで朝日を浴びて体内時計をリセット。

朝食はお腹にやさしいメニューで身体の負担なく、程よく脳のエネルギー源でもある糖も補給して活動的な一日を促進します。

(7) 和薬草ベースサプリ

「整道家」がカウンセリングした個々の体調に合わせ、必要な和薬草ベースサプリメントを提供。

(整)自律神経、循環活性

(活)美容促進、細胞活性、体質改善、血行促進

(巡)細胞再生、記憶力、エイジングケア

療法の案内

・オリジナル手技療法

骨格や筋肉、特に横隔膜にアプローチし身体全身の巡りを促進するオリジナル療法「横隔膜バランステクニック」と、アロマトリートメント療法を組み合わせたオールハンドのオリジナル手技療法と体調に合わせた精油で、身心をリラックスし内側より巡りを促進します。

・睡眠療法

集中力や記憶力等、脳のパフォーマンス向上につながり、自律神経に大きく作用する睡眠。

秘境の大自然というロケーションや素朴かつシンプルな客室、湯治や食事療法にくわえて、副交感神経を優位にする睡眠誘導瞑想などで、深い眠りへと誘います。

・食事療法・湯治療法・森林浴療法・瞑想療法・ヨガ療法 等

