【津ボート・全国ボートレース甲子園】7月10日熱戦開幕 出場52選手決定
日本モーターボート競走会は、ボートレース津で7月10日から15日まで行われる「第6回全国ボートレース甲子園」の出場選手を発表した。
女子は孫崎百世、今井美亜、遠藤エミの3人。
※以下、名前の前は都道府県、（ ）内は支部
北海道・孫崎百世（滋賀）
青森・鹿島敏弘（群馬）
岩手・菊地孝平（静岡）
宮城・佐竹友樹（埼玉）
秋田・高橋直哉（東京）
山形・多田有佑（東京）
福島・中田竜太（埼玉）
茨城・向後龍一（埼玉）
栃木・秋元 哲（埼玉）
群馬・毒島 誠（群馬）
埼玉・佐藤 翼（埼玉）
千葉・石渡鉄兵（東京）
東京・宮之原輝紀（東京）
神奈川・長田頼宗（東京）
新潟・金子和之（埼玉）
山梨・小林 泰（東京）
長野・金児隆太（群馬）
岐阜・野中一平（愛知）
静岡・深谷知博（静岡）
愛知・磯部 誠（愛知）
三重・豊田健士郎（三重）
富山・今井美亜（福井）
石川・下出卓矢（福井）
福井・中島孝平（福井）
滋賀・遠藤エミ（滋賀）
京都・馬場貴也（滋賀）
大阪・上條暢嵩（大阪）
兵庫・吉川元浩（兵庫）
奈良・太田和美（大阪）
和歌山・立具敬司（大阪）
徳島・田村隆信（徳島）
香川・重成一人（香川）
愛媛・竹田和哉（香川）
高知・片岡雅裕（香川）
鳥取・村岡賢人（岡山）
島根・西島義則（広島）
岡山・茅原悠紀（岡山）
広島・山口 剛（広島）
山口・白井英治（山口）
福岡・羽野直也（福岡）
佐賀・峰 竜太（佐賀）
長崎・桑原 悠（長崎）
熊本・中 亮太（福岡）
大分・佐藤謙史朗（福岡）
宮崎・池永 太（福岡）
鹿児島・木場悠介（長崎）
沖縄・前川守嗣（福岡）
※以下、施行者希望枠
群馬・椎名 豊（群馬）
愛知・池田浩二（愛知）
大阪・松井 繁（大阪）
岡山・吉田拡郎（岡山）
福岡・前田将太（福岡）