3DモデルのWEB掲載を超高速化！建築家コミュニティ レンダリングソフト「Studio3DX」

建築家コミュニティが発売する超高速なレンダリングソフト「Studio3DX」が、2024年5月7日からCAMPFIRE(キャンプファイヤー)にてクラウドファンディングで先行販売されています。

建築家コミュニティ「Studio3DX」

割引クーポン配布サイト:CAMPFIRE(キャンプファイヤー)

期間 : 2024年5月7日〜2024年5月31日

割引内容: 3,000円〜の応援で20,000円相当の先行割引クーポンを配布(税抜)

「Studio3DX」は専用ソフトでデザインされた3Dモデルのインターネット掲載を超高速化・超効率化するレンダリングソフトです。

3Dデータの取込・演出・共有の速度を飛躍的に向上することができます。

コロナウイルスのパンデミックにより、対面での会議が出来なくなったことで、特に創造性を要求される業界では、微妙なニュアンスをオンラインで伝える難しさに直面しました。

Studio3DXの開発プロジェクトは、建築家のコミュニケーションの苦しみをテクノロジーの力で解決するために始まりました。

ビデオ会議より創造性に富み、BIMやVRより手軽に導入でき、スピーディーに微妙なニュアンスまで伝わる事を目指したコミュニケーションプラットフォームです。

Studio3DXのプラットフォームは建築業界のみならず、造船、プロダクトデザイン、宝飾等のあらゆる3Dモデルを利用する業界の業務を効率化することが可能です。

価格は1ライセンス月額20,000円(税抜)〜です。

Studio3DXの特長

・超高速なアップロード。3Dデータの軽量化で強みを発揮。

・豊かな3Dシーンの演出。こだわりの編集ツール。

・シェアや拡散が簡単に。閲覧はURLをクリックするだけ。

・リアルタイムなプレゼンテーション。共同作業の環境を提供。

数ある特長の中でも、Studio3DXが特に強みを発揮するのは3Dシーンを顧客と共有する場面です。

従来、3Dシーンを共有する場合、顧客側も高スペックのPCや閲覧用ソフトのインストールといった準備をする必要がありました。

この準備が出来ない場合は、クリエイター側がPCを持ち込んで商談・プレゼンテーションするケースも散見されていました。

Studio3DXの場合は、閲覧者(顧客)側で高スペックなPCの準備やインストール等の設定が不要で、SNSやメールでURLを送信するだけで、通常使用しているChrome等のWEBブラウザを通じて3Dシーンを簡単に共有できます。

そのままWEB会議で打ち合わせをすることもできます。

※添付している開発者によるウェビナーYouTube動画は英語のため、必要に応じてYouTubeの自動翻訳機能等もご活用下さい。

