2024年6月6日(木)、東京ディズニーシーにグランドオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

「ファンタジースプリングス」のグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々を収録したCDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』が登場!

さらに「ファンタジースプリングス」のCMソングとしても注目を集める『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』もCD化して販売されます。

東京ディズニーシー CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』/『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』

発売・配信日:2024年6月19日(水)

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々も発売が決定。

4つのアトラクションの「ライドスルー・ミックス」や 、テーマポートのBGMなど、テーマポート内で聴くことのできる音源の数々を集めた『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』が登場します。

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』は全ての楽曲が初収録の特別な1枚です。

また、2024年4月9日(火)に一足先にデジタル配信が開始された『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』も待望のシングルCD化が決定。

さらに「ファンタジースプリングス」内の音源を余すことなく楽しめる決定盤『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(デラックス版)』も2024年秋発売予定。

グランドオープンが間近に迫り盛り上がりを見せる「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々からも目が離せません!

CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』

価格:3,300円(税込)

ダウンロード価格:2,546円(税込)

初回限定特典:CDジャケサイズステッカー

収録楽曲:

アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)フローズンキングダム エリアミュージック

「フローズンキングダム」「ピーターパンのネバーランド」「ラプンツェルの森」の3エリアから成る「ファンタジースプリングス」

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』には、その中に新たにオープンする全4つのアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」「ラプンツェルのランタンフェスティバル」の音楽を、まるでアトラクションにライドしているかのような感覚で聴くことができる「ライドスルー・ミックス」で収録。

また、ファンタジースプリングスのために書き下ろされ、テーマポート内にある魔法の泉でも耳にすることができる楽曲「ファンタジースプリングス組曲」のシングルバージョンも収録されています。

「ファンタジースプリングス」に響くのびやかな旋律と透明感あふれる演奏は、訪れるゲストをディズニーファンタジーの世界へと導く美しい楽曲です。

さらに、「フローズンキングダム」内で聴くことができるエリアミュージックも収録!

ディズニー映画『アナと雪の女王』、さらに『アナと雪の女王2』の楽曲も使用され、美しいオーケストレーションが物語の世界へ誘うインストゥルメンタルアレンジでお届け。

「フローズンキングダム」に入り込んだような気分を、音楽から味わうことができます。

全6曲すべてが初収録楽曲の、「ファンタジースプリングス」を音楽でいち早く体感していただけるスペシャルなミュージック・アルバムです。

さらに多くの初収録楽曲を含んだ『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(デラックス版)』も2024年秋発売予定。

豪華なパッケージも魅力的な「ファンタジースプリングス」内の音源を余すことなく楽しめる決定盤です。

シングルCD『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』

CD価格:1,300円(税込)

ダウンロード価格:509円(税込)

初回限定特典:ジャケットデザインメッセージカード

収録楽曲:

ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングスジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス(インストゥルメンタル・バージョン)

デジタル配信時に大きな反響を呼んだ『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』もCD発売が決定!

「ファンタジースプリングス」のCMソングとしても注目を集める『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』は、新テーマポート「ファンタジースプリングス」をイメージして書き下ろされた東京ディズニーシーらしい壮大で美しいメロディが特徴的な一曲です。

女性ボーカルのTrack01に加え、インストゥルメンタル・バージョンのTrack02も楽しめる2曲入りのシングルとなっており、透明感あふれるボーカルを壮大かつダイナミックなオーケストラの演奏が引き立て、聴く人をディズニーファンタジーの世界へ誘います。

本作品は2024年4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、東京ディズニーシーにて開催されるスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」内の水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」でも印象的に使用されており、水上グリーティングの冒頭では『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』の柔らかな旋律に導かれるように「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場。

そしてディズニー映画のキャラクターと一緒に「ファンタジースプリングス」という新たな夢の始まりへの期待をゲストと分かち合います。

魔法の泉のほとりで出会える新たな物語への期待が胸いっぱいに広がる、夢と魔法に満ちた一曲です。

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』発売記念キャンペーン

開催期間:2024年6月19日(水)〜特典配布終了まで

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の発売を記念して、対象店舗ではCD購入者を対象としたキャンペーンを開催。

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』を含む、対象商品を購入された方に『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』のスマホサイズステッカーがプレゼントされます!

※店舗により開始時期が異なる場合があります

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックなど全6曲を収録したCDアルバムと、『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』のシングルCD。

2024年6月19日(水)より一般販売が開始される、CDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』と、シングルCD『ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス』の紹介でした☆

