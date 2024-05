【「ストリートファイター6」ヴレッジヴァンガード公式コラボレーションアイテム】価格:1,100円~

MSYよりヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて、ゲーム「ストリートファイター6」公式コラボレーションの新作アイテムが販売される。

本商品は、対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」との公式コラボレーションアイテム。大きめサイズのデスクマットやキャラクターになりきれるリバーシブルのアイマスク、キャラクターおよびコマンドモチーフの刺繍ステッカーなどがラインナップされている。

□販売ページ

なお、こちらは現状オンラインストアのみの販売となる。

商品紹介

デスクマット

価格:各4,950円

種類:全5種

サイズ:縦300mm×横800mm×奥行3mm(重さ430g)

素材:ポリエステル(multispandexfabric)、滑り止めラバー、精密皺防止スティッチ加工

リバーシブルアイマスク

価格:各1,980円

種類:全19種

サイズ:縦110mm×横205mm×奥行3mm(重さ17g)

素材:ポリエステル60%、ナイロン25%、軟質ウレタンスポンジ15%

トレーディングメタルアートバッジ

価格:単品1,100円、1BOX6,600円

種類:ABC各6種(全18種)ブラインド仕様、1BOX6個入り

A(6種):リュウ/ジェイミー/キャミィ/JP/マリーザ/エドモンド本田 B(6種):ルーク/ケン/ジュリ/春麗/ザンギエフ/ダルシム C(6種):ガイル/DeeJay/マノン/キンバリー/リリー/ブランカ

サイズ:φ56mm

素材:ステンレス

刺繍ステッカー(特殊ボタンセット、弱、中、強攻撃セット)

価格:各1,980円

種類:4種

サイズ:特殊ボタン 縦20mm×横30mm×奥行1mm(重さ8g)攻撃 縦23mm×横23mm×奥行1mm(重さ8g)

原材料:表面/ポリエステル、レーヨン 裏面/ポリオレフィン系樹脂(糊面)

刺繍ステッカー(outfit3&追加)

価格:各1,320円

種類:全5種(ジェイミー、春麗、ザンギエフ、ジュリ、エド)

サイズ:約縦50mm(重さ8g)

原材料:表面/ポリエステル、レーヨン 裏面/ポリオレフィン系樹脂(糊面)

(C)CAPCOM

(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.