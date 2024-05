ZEROBASEONE、タイトル曲「Feel the POP」MV予告映像を公開…自由なエネルギーを披露

ZEROBASEONEがカウボーイに変身した。本日(9日)、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のタイトル曲「Feel the POP」のミュージックビデオ予告映像が公開された。映像の中で彼らは、仕事に没頭している会社員の間で自由なエネルギーを放っている。否定的な感情も彼らと共にする瞬間、肯定的に変化する。メンバーたちは、砂漠の砂が敷かれた道路に馬に乗って登場。カウボーイの帽子をかぶり、前に登場した奇妙な物体を気にせず、前だけを見て進んでいく。

まるで映画を連想させる美しい映像が続き、メンバーのジャン・ハオが銃を発射すると、巨大な風船が「ポップ(POP)」と爆発する。タイトル曲「Feel the POP」は多様なリズムが混ざったポップジャンルで、今夏の爽やかなZEROBASEONEを完成させるものとみられる。青春の躊躇い、心配、悩みなどを全て忘れて吹き飛ばせるように、最高の時間をプレゼントするという意志が込められている。3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は今月13日午後6時に発売される。