ÌÚÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎBluetooth¼ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖÌÚæá¡Ê¤¤³¤¨¡Ë¡×¡¢AM¡¿FM¥é¥¸¥ª¤âÂÐ±þ
ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï5·î9Æü¡¢¡Ö¥é¥¸¥ªÉÕ¼ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡×¡Ê°¦¾Î¡§ÌÚæá[¤¤³¤¨]¡¢·¿ÈÖ¡§DTS-WS230Z¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£5·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï10,978±ß¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡£
¥é¥¸¥ªÉÕ¼ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖÌÚæá¡×
»ý¤Á¼ê¤È³°¼þ¤Ë¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤ëÌÚÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£ÉÕÂ°¤¹¤ëÁ÷¿®µ¡¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É²»¤Î½Ð¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÊBluetooth¡Ë¤ÇËÜÂÎ¤«¤é²»¤¬Î®¤ì¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë²»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Á÷¿®µ¡¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀÜÂ³¤Ï3.5Ð¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î³°ÉÕ¤±Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AM¤ÈFM¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥é¥¸¥ªµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤¿¡£
ÅÅ¸»¤ÏAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢´¥ÅÅÃÓ¶îÆ°¡ÊÃ±2·Á¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ¡ß4¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£´¥ÅÅÃÓ¶îÆ°»þ¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÏÌó15»þ´Ö¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏW236¡ßD91¡ßH130mm¡¢½Å¤µ¤Ï570g¡£
¥é¥¸¥ªÉÕ¼ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖÌÚæá¡×
»ý¤Á¼ê¤È³°¼þ¤Ë¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤ëÌÚÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£ÉÕÂ°¤¹¤ëÁ÷¿®µ¡¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É²»¤Î½Ð¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÊBluetooth¡Ë¤ÇËÜÂÎ¤«¤é²»¤¬Î®¤ì¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë²»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÅ¸»¤ÏAC¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢´¥ÅÅÃÓ¶îÆ°¡ÊÃ±2·Á¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ¡ß4¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£´¥ÅÅÃÓ¶îÆ°»þ¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÏÌó15»þ´Ö¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏW236¡ßD91¡ßH130mm¡¢½Å¤µ¤Ï570g¡£