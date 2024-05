サンマルクカフェは、有楽製菓が手掛けるロングセラーチョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションメニューを発売。

2024年5月17日(金)より、期間限定メニューとして「ブラックサンダー ザクザクプレミアムチョコクロ」「ブラックサンダー ザクザクチョコレートスムージー」「ブラックサンダー イナズマチョコレートパフェ」の3品が販売されます☆

サンマルクカフェ「ブラックサンダー」コラボメニュー

販売期間:2024年5月17日(金)〜6月20日(木)

※店舗により取り扱いがない場合や終売時期が異なる場合があります

2024年3月に25周年を迎えたサンマルクカフェから、今年で30周年を迎えるチョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボメニューが登場!

ラインナップは「ブラックサンダー ザクザクプレミアムチョコクロ」「ブラックサンダー ザクザクチョコレートスムージー」「ブラックサンダー イナズマチョコレートパフェ」の3品。

「ブラックサンダー」の濃厚なチョコレート感とザクザク食感を感じられる、おいしさWイナズマ級のコラボレーションメニューを紹介していきます。

ブラックサンダー ザクザクプレミアムチョコクロ

価格:単品 360円(税込)、5個入BOX 1,600円(税込)

チョコ掛け前の「ブラックサンダー」と、チョコクロ用チョコレートをそれぞれ1本ずつ使用し焼き上げることで、「ブラックサンダー」のようなずっしりとした濃厚なチョコレート感とザクザク食感を堪能できるプレミアムチョコクロです。

外側には実際の「ブラックサンダー」でも使用されているココアクッキーとプレーンビスケットをトッピングしており、内側と外側の両方からザクザク食感を楽しめます。

仕上げには、ココアパウダーに粉糖を混ぜ合わせて振りかけることで、ブラックサンダーのチョコレートの甘みを表現。

チョコクロ史上最大のワイルドなボリュームで、食べ応え抜群なメニューです。

ブラックサンダー ザクザクチョコレートスムージー

価格:Mサイズ 690円(税込)、ソフトクリームなしMサイズ 640円(税込)

「ブラックサンダー」の味わいをそのまま表現した、まるで“飲むブラックサンダー”ともいえるようなスムージーが誕生!

練乳を使用することで「ブラックサンダー」のチョコレートの甘さを表現し、トッピングに「ブラックサンダー」で使用している、ココアクッキーとプレーンビスケットを使用することでザクザク食感を表現しています。

グラスの内側には「ブラックサンダー」のイナズマを表現したチョコレートソースをかけており、ワイルドな見た目に仕上げられているのもポイントです。

さらに、北海道産ミルクを使用したソフトクリームは、チョコレートの甘さにまろやかなミルクの味わいを加え、ミルクチョコレートのような味わいも楽しめます。

まずは混ぜずにそのまま飲むことでチョコレートの味わいを堪能し、次に少しずつソフトクリームを混ぜ合わせて飲むことでミルクチョコレートの味わいも堪能できる、二段階で楽しむことができる贅沢な一品です。

ブラックサンダー イナズマチョコレートパフェ

価格:690円(税込)

特製イナズマチョコレートがインパクト大な、見た目も楽しい限定デザート。

チョコレートソースをトッピングしたソフトクリームの上にチョコレートアイスやチョコ掛け前のブラックサンダーをまるごと1本乗せた、大胆で豪快なパフェです。

ザクザク食感を感じられるよう、コーンフレークやブラックサンダーでも使用しているココアクッキーとプレーンビスケットを使用しているほか、インパクト大の特製イナズマチョコレートをトッピングしています。

かわいらしい見た目とチョコレート尽くしの濃厚な味わいを楽しめるパフェです。

「ブラックサンダー」の濃厚なチョコレート感とザクザク食感を感じられるコラボメニュー3品が登場。

2024年5月17日(金)からサンマルクカフェにて販売される「ブラックサンダー」コラボメニューの紹介でした!

卵黄2個を贅沢に使った濃厚クリーミーなパスタ!サンマルクカフェ「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」 卵黄2個を贅沢に使った濃厚クリーミーなパスタ!サンマルクカフェ「W卵黄と厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ」 続きを見る

※画像は全てイメージです

※掲載内容は予告なく変更となる場合があります

※店舗により、取り扱いのない商品もあります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚なチョコ感とザクザク食感のチョコクロやスムージー!サンマルクカフェ「ブラックサンダー」コラボメニュー appeared first on Dtimes.