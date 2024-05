俳優の中村雅俊(73)が9日、都内で行われた『中村雅俊芸能生活50周年記念公演』製作発表会見に登壇した。この公演は、芸能生活50周年を迎える中村が、6月2日から18日にかけて東京・明治座で開催する記念舞台。昭和歌謡音楽劇『どこへ時が流れても〜俺たちのジュークボックス〜』と、コンサート『MASATOSHI NAKAMURA LIVE look back with smile , look ahead with pride. 』という2部構成となっている。

会見冒頭、中村は「1974年に『われら青春!』という番組でデビューさせていただいて、そこからいろいろな出会いがあって、振り返るといい思い出ばかり。そういう出会いに本当に感謝しています。そんななか、今回50周年の節目ということで、豪華な皆さんと一緒に仕事ができる喜びを噛みしめながら、千秋楽に『本当によかったね』といえるように素晴らしい舞台を作りたいと思います」とあいさつ。中村は、50周年という節目に「さすがに、これまでの30周年などは『通過点』という思いがあったんですが、“50”という数字は半世紀じゃないですか。初めて『俺ってよくやってきたな』と思いましたね」と感慨ひとしお。同時に「この先って意外に短いなと(感じた)。限られた時間だからこそ、その時間をどう生きていくのか。その自問自答みたいなものは真面目な感じでありました。50年やってきた自分を褒めたいと思います」と続けた。なお会見には、本公演に出演するコロッケ、久本雅美、林翔太、土生瑞穂、小川菜摘、松田悟志、玉野和紀、田中美佐子(特別出演)も登壇した。