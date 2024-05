JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組ボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)のグローバルデビュー作となる韓国リリース作品『Ride the Vibe』(韓国5月20日、日本31日発売)の収録内容全貌が公開された。JYPがStray Kids以来約6年ぶりに送り出すボーイズグループ・NEXZは、TOMOYA (トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)からなる7人組。

デビュー作『Ride the Vibe』はスペシャル盤と通常盤2種(Ride ver./Vibe ver.)の計3種で、タイトル曲「Ride the Vibe」と、「Starlight」の2曲を収録。ジャケットはパンキッシュかつニュートロなデザインとなっている。JYP SHOPでは『Ride the Vibe』購入者を対象に、発売日当日の20日に韓国で開催されるショーケース招待も実施する。6月30日には、韓国の放送局MBCの人気音楽番組『Show! Music Core(ショー!音楽中心)』が、2024年上半期スペシャルとして埼玉・ベルーナドームで開催する『2024 Show! Music Core in JAPAN』への出演も決定している。同日にはStray Kidsも出演することからJYPファンの期待が高まっている。