NEXZ、グローバルデビュー作『Ride the Vibe』の全貌公開 ベルーナドーム開催イベント出演へ
JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組ボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）のグローバルデビュー作となる韓国リリース作品『Ride the Vibe』（韓国5月20日、日本31日発売）の収録内容全貌が公開された。
NEXZメジャーデビュー作『Ride the Vibe』スペシャル盤／通常盤の収録内容
JYPがStray Kids以来約6年ぶりに送り出すボーイズグループ・NEXZは、TOMOYA （トモヤ）、YU（ユウ）、HARU（ハル）、SO GEON（ソゴン）、SEITA（セイタ）、HYUI（ヒュイ）、YUKI（ユウキ）からなる7人組。
デビュー作『Ride the Vibe』はスペシャル盤と通常盤2種（Ride ver.／Vibe ver.）の計3種で、タイトル曲「Ride the Vibe」と、「Starlight」の2曲を収録。ジャケットはパンキッシュかつニュートロなデザインとなっている。
JYP SHOPでは『Ride the Vibe』購入者を対象に、発売日当日の20日に韓国で開催されるショーケース招待も実施する。
6月30日には、韓国の放送局MBCの人気音楽番組『Show! Music Core（ショー！音楽中心）』が、2024年上半期スペシャルとして埼玉・ベルーナドームで開催する『2024 Show! Music Core in JAPAN』への出演も決定している。同日にはStray Kidsも出演することからJYPファンの期待が高まっている。
NEXZメジャーデビュー作『Ride the Vibe』スペシャル盤／通常盤の収録内容
JYPがStray Kids以来約6年ぶりに送り出すボーイズグループ・NEXZは、TOMOYA （トモヤ）、YU（ユウ）、HARU（ハル）、SO GEON（ソゴン）、SEITA（セイタ）、HYUI（ヒュイ）、YUKI（ユウキ）からなる7人組。
JYP SHOPでは『Ride the Vibe』購入者を対象に、発売日当日の20日に韓国で開催されるショーケース招待も実施する。
6月30日には、韓国の放送局MBCの人気音楽番組『Show! Music Core（ショー！音楽中心）』が、2024年上半期スペシャルとして埼玉・ベルーナドームで開催する『2024 Show! Music Core in JAPAN』への出演も決定している。同日にはStray Kidsも出演することからJYPファンの期待が高まっている。