【ハローキティ50周年記念 すやすや大きなぬいぐるみ】5月9日12時~7月7日23時59分 予約受付11月~順次発送予定価格:22,000円(送料込)対象年齢:6歳以上

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ハローキティ50周年記念 すやすや大きなぬいぐるみ」を、同社ECサイト「e組(いーぐみ)」にて受注生産で発売する。価格は22,000円(送料込)。本日5月9日12時より予約受付が開始された。受付期間は7月7日23時59分まで。11月より順次発送される予定。

サンリオのキャラクター「ハローキティ」は、1974年に誕生し今年2024年に生誕50周年を迎える。日本国内はもちろん、海外にも多くのファンを持ち、支持されている。

本商品は、キティの生誕50周年を記念して発売されるぬいぐるみ。すやすやと目をとじて寝そべっているリラックスシルエットで立体化されている。

キティの服装は、ハローキティ50周年のロゴ―マークにも使用されているブルーのオーバーオールと黄色のTシャツ姿のスタンダードなデザイン。寝そべった姿は全長約70cm(りんご約5個分)(※1)となっており、抱えても、添い寝をしてもかなり存在感のある特大サイズとなっている。

重さは約4,700g(りんご約15個分)(※2)で、綿がしっかりと詰まったずっしりと安心感のある重み。ソファーやベッド、ラグの上などにも置きやすい寝そべりポーズのため、抱えこんで一緒に寝たり、横になったり、まるでキティと一緒にくつろいでいるような気分を楽しめる。

存在感ある特大サイズ

(※1)リンゴ1個約13cm換算となります。

(※2)リンゴ1個約300g換算となります。

触り心地抜群の羊ボアを使用!

本商品では、ぬいぐるみ本来のふわふわな柔らかさに加え、直接触れる表面の生地部分にもこだわり製作。少し毛足のある羊ボアを使用することで、毛布に触れているような優しい肌触りを実現し、どこを触っても“ふわふわ面”なので、思わず抱きしめたくなるような触り心地となっている。

一目で「50周年記念商品」とわかるハローキティ50周年のロゴマークが、キティの足裏にフルカラー刺繍で施されており、織りネームもキティがリボンを持っている姿のダイカットの形状となっているなど、商品細部の至るところまでこだわり製作されている。

優しい肌触りの羊ボア

ハローキティ50周年のロゴマーク刺繍

ダイカット形状の織りネーム

イメージ

【ハローキティ50周年記念 すやすや大きなぬいぐるみ】

価格:22,000円(税込・送料込)

商品素材:ポリエステル

本体サイズ:約50×40×70cm(幅×高さ×奥行)

販売方法:ECサイト限定の事前申し込み販売

販売:タカラトミーアーツ公式ショッピングサイト「e組」

予約期間:5月9日12時~7月7日23時59分

発送開始予定:11月より順次発送予定

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※この商品は、当社商品取扱い店舗ではお買い求めいただけません。

※天候不順・配送都合・その他何らかの理由により商品の配送が遅延する場合があります。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN(L)