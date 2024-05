劇作家・演出家 平田オリザさんのラジオ番組(ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』)に、豊岡市民会館館長の藤原孝行さんが出演。豊岡市では初となる、音楽・エンタメを手話つきで楽しめるイベントについて語った。

豊岡市民会館館長の藤原孝行さん

JR豊岡駅から大開通りをまっすぐ抜けると、1級河川・円山川の支流が見えてくる。円山川の河川敷に、コウノトリが舞い降りたかのように真っ白でアシンメトリーの建物が豊岡市民会館だ。





同会館は、1971年、京都大学増田研究室の増田友也氏(1914〜1981)の設計で「水に浮かぶ文化の殿堂」をコンセプトに開館。以来、豊岡市民の好奇心を満たしてきた。

近年は、マーチングで有名な京都橘高等学校(京都市伏見区)吹奏楽部の演奏会や、市内の各学校・団体が一堂に会して演奏を行う『豊岡ブラスフェスタ』、スタインウェイピアノを使用したバレンタインピアノコンサート、さらには、学校に出向いて行う太鼓や能楽の体験教室も実施している。

豊岡市民会館

きたる5月19日(日)には、「すべての人に音楽・エンターテイメントを届けたい」という思いからスタートしたイベント『とよフェス×手話 SONG OF SIGN For SDGs IN 豊岡』が開催される。

『とよフェス×手話 SONG OF SIGN For SDGs IN 豊岡』

総合プロデュースを務めるのは、手話やダンスを用いたパフォーマンスが人気の音楽ユニット・HANDSIGN。2019年、豊岡市内における学校訪問アウトリーチ事業をきっかけに、「音楽・ダンス・お笑いに手話をつけ、すべての人に楽しんでもらえるライブにしよう」と、このたび実現した。

総合司会にタレントの足立梨花さん、ライブパフォーマンスにはシンガーソングライター・miwaさん、ハジ→さんが出演し、お笑いLIVEにはアキラ100%さんを迎える。

さらに、豊岡南中学校(豊岡市大磯町)とコラボ演奏を行うほか、地元パフォーマー・ヒボッコさん、手話パフォーマー・yossyさん、難聴ダンサー・瑚さん、ダンサー・SORa⇒Nさんなど、多様なパフォーマンスをすべて手話通訳つきで楽しむことができる。

聴覚障害を持つ方へのサポートとしては字幕やテキスト配布などの方法があるが、「手の動きだけでなく、通訳者の表情や動きなど、豊かな表現力が含まれる“手話”の魅力を知ってもらいたい」と、制作側も意気込んでいる。

平田さんも、「アキラ100%さんのパフォーマンスに手話をつけると、どういうことになるのか……(笑)。この秋の豊岡演劇祭でも、手話つきの演目が登場します。楽しいイベントをきっかけに、手話に親しんでもらえるといいですね」と興味津々。



「すべては、“きっかけ”だと思います。豊岡市民会館のある河川公園の桜は葉桜となってしまいましたが、会館の周りは緑にあふれていて、非常に過ごしやすい気候となってきました。この機会にぜひご家族お友達お誘いあわせのうえ、お越しください」(藤原さん)

豊岡市民会館館長の藤原孝行さん(写真中央)、番組パーソナリティーの平田オリザ(同左)、田名部真理(同右)

※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2024年5月9日放送回より