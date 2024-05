2024年4月11日(木)から開催されているサンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」

そんな「2024年サンリオキャラクター大賞」の、中間順位1位〜20位までと、海外の国・地域ごとの中間順位1位〜10位までが発表されました!

中間順位1位は「シナモロール」となり、初回速報から「ポチャッコ」を追い抜き、5連覇へ王手をかけました。

また「けろけろけろっぴ」「あひるのペックル」がTOP10入りし、予測不能の大混戦を繰り広げています☆

「2024年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表

投票期間:2024年4月11日(木)〜5月26日(日)

結果発表:2024年6月16日(日)

2024年4月11日(木)から開催されているサンリオキャラクターの人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」

「2024年サンリオキャラクター大賞」の、中間順位1位〜20位までと、海外の国・地域ごとの中間順位1位〜10位までが発表されました。

この結果は、投票開始の2024年4月11日(木)11時〜5月6日(月・休)23時59分までのWEB投票と、2024年4月30日(火)までのサンリオショップでの投票を集計した順位です。

中間順位で1位に輝いたのは昨年も1位を獲得した4連覇中の「シナモロール」

初回速報で1位だった「ポチャッコ」(昨年4位)を逆転し、自身初の5連覇に王手をかけました。

2位には2024年でデビュー35周年を迎えた「ポチャッコ」、3位には「ポムポムプリン」(昨年2位)がランクインし、サンリオ3大犬キャラクターが上位を独占。

一方、今年50周年を迎えた「ハローキティ」(昨年5位)も、初回速報から順位を上げて4位につけており、ラストスパートにも注目です。

また、初回速報で初めてTOP10入りし大躍進中の「あひるのペックル」(昨年16位)は、勢いを落とすことなく中間発表でも9位を死守。

ほかにも、初回速報ではTOP10入りしていなかった「けろけろけろっぴ」(昨年12位)が7位にランクインしたり、初エントリーの「はなまるおばけ」が14位につけたりするなど、大混戦の中間発表となりました。

投票サイトでは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio+」のIDでログインすると、90位までの全中間順位を見ることができます。

投票は5月26日(日)で締め切り、最終結果発表は6月16日(日) 「SANRIO FES 2024」内で行われます。(オンライン配信あり)

中間順位TOP3・注目キャラクターからのコメント

中間順位1位 シナモロール

たくさんのおともだちから応援のきもちが届いて、ぼくとってもうれしいんだ!

サンちゅっ♡

みんなのことが大好きだモン☆

後半もいっしょに楽しもうね!

中間順位2位 ポチャッコ

いつもいつも、ボクを応援してくれる大好きなみんな、ありがとう!

サンちゅーっ♡

今年はうるう年!

ステキな誕生日の年になりそうな予感。

このまま最後まで応援してね!

ぜったいだよ♪

中間順位3位 ポムポムプリン

みんな〜たくさんの応援サンちゅっ♡

ぼくのことすきなお友達はみ〜んなチームプリン!

ぼくもみんなのこと大ちゅきだよ〜!

チームプリンでちからを合わせてがんばろうね!

そして美味しいものでお祝いしたいね。

中間順位4位 ハローキティ

長ーいあいだキティを好きでいてくれてサンちゅっ♡

50周年のこの時、みなさんにもっとダイスキと感謝の気持ちを届けたいキティなのです。

これから50年先も100年先もずっと応援してね!!

中間順位9位 あひるのペックル

サンちゅっ♡ サンちゅっ♡ サンちゅっ♡ サンちゅっ ♡サンちゅっ♡

みんなへの感謝の気持ちがとまらないよ!

うれしくて踊りたくなっちゃう♪

このまま最後まで応援よろしくね!

サンちゅっ♡

中間順位14位 はなまるおばけ

きみへのだいすきがとどくようにもっとがんばるね。

いつもおうえんしてくれて、ありがとうなの♪

さんちゅっ♡

2024年注目キャラクター 直近の順位推移

ポチャッコ

直近2年間はTOP3圏外だった「ポチャッコ」

デビュー35周年を迎えた2024年は、4連覇中の「シナモロール」と1位を巡って接戦となっています。

あひるのペックル

直近5年間、なかなか15位の壁を越えられずにいた「あひるのペックル」が大躍進!

初回速報から勢いを落とすことなく、中間発表でも9位をキープ。

どこまで順位を伸ばすのか、期待が高まります。

39位のキャラクターに贈られる特別賞「サンちゅっ♡」賞

中間順位で39位にランクインしたのは「ニャニィニュニェニョン」でした。

また、結果発表で39位にランクインしたキャラクターに贈られる「サンちゅっ♡賞」の詳細が決定。

上位3位に輝いたキャラクターと共に、「Sanrio+」会員限定で、特別デザインのスマートフォン用壁紙を無料でプレゼント。

さらにSANRIO CAFE池袋、鎌倉店の2店舗で、特別デザインのラテアートが、2024年6月16日(日)14時より期間限定で登場します。

海外順位(国・地域ごと) 初回速報TOP5

中国大陸香港地区台湾地区韓国アメリカ1位シナモロールけろけろけろっぴシナモロールポチャッコシナモロール2位ポムポムプリンみんなのたあ坊ポムポムプリンシナモロールポムポムプリン3位ポチャッコあひるのペックルクロミハローキティチョコキャット4位クロミシナモロールポチャッコSHOW BY ROCK!!ポチャッコ5位ハローキティポチャッコハローキティポムポムプリンクロミ

ブラジルイギリスイタリアドイツフランス1位シナモロールポムポムプリンシナモロールシナモロールシナモロール2位クロミシナモロールクロミぐでたまアドローザトルマリィ3位チョコキャットクロミポムポムプリンクロミポムポムプリン4位ポムポムプリンウサハナマイメロディポムポムプリンクロミ5位マイメロディチョコキャットウサハナはなまるおばけチョコキャット

オーストラリアシンガポールタイスペイン1位シナモロールシナモロールみんなのたあ坊シナモロール2位ポムポムプリンポムポムプリンyoshikittyポムポムプリン3位ぐでたまクロミシナモロールクロミ4位クロミポチャッコクロミはなまるおばけ5位ポチャッコハンギョドンまるもふびよりチョコキャット

「2024年サンリオキャラクター大賞」投票サイトでは、海外の国/地域ごとの中間順位1位〜10位までを公開しています。

「2024年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」中間順位TOP3

1位:ペコちゃん×サンリオキャラクターズ(株式会社不二家)

2位:たまごっち×サンリオキャラクターズ(株式会社バンダイ)

3位:SOL×ぐでたま(株式会社SBJ銀行)

中間順位1位に「シナモロール」、2位に「ポチャッコ」、3位「ポムポムプリン」がランクイン。

「2024年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表の紹介でした。

2024年サンリオキャラクター大賞『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』 2024年サンリオキャラクター大賞『サンちゅっ♡〜キミと交わす「だいすき」の気持ち〜』 続きを見る

2024年サンリオキャラクター大賞の結果発表や豪華ステージイベントも!SANRIO FES 2024(サンリオフェス) 2024年サンリオキャラクター大賞の結果発表や豪華ステージイベントも!SANRIO FES 2024(サンリオフェス) 続きを見る

©’24 SANRIO S/D·G SP-M 著作 (株)サンリオ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シナモロールがポチャッコを追い抜き中間順位1位に!「2024年サンリオキャラクター大賞」中間順位発表 appeared first on Dtimes.