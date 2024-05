3ピースバンド・Chilli Beans.が、6月5日(水)にリリースの自身最大規模のワンマンライブとなった初の日本武道館公演のDVD&Blu-ray『Chilli Beans. "Welcome to My Castle" at Budokan』より「aaa」の映像をYouTubeで公開した。

当日のライブは、2023年12月13日(水)にリリースされた2nd Full Album『Welcome to My Castle』をモチーフに、“Chilli Beans.の世界観が詰まったお城に皆さんをご招待する”というコンセプトのもと開催された。アルバムの顔ともなっている「doll」や「Welcome」、TVアニメ『ONE PIECE』エンディングテーマでもあった「Raise」など、Chilli Beans.ベスト的内容の全24曲が披露され、会場に集まった約8500人を熱狂させた。

今回のDVD&Blu-rayはこのライブで披露された全24曲に加え、当日のバックステージの模様を記録したBehind the scenesが収録されている。DVD、Blu-rayともに初回生産限定盤が豪華な三方背仕様となっており、当日のLIVE写真が楽しめるブックレットが封入されている。

そして、各店舗の特典も解禁され、予約もスタートしている。mu-mo shopでは、予約限定特典としてライブ当日に演出で使用した特製銀テープが予約限定でついてくる。Official ファンクラブ Club Beans.会員限定特典には、直筆サイン&メッセージ入り武道館ライブメモリアルフォトB2ポスターと特製銀テープがついてくるとのこと。

また、6月に開催される東名阪のライブハウスツアー『Chilli Beans. Live House Tour 2024』は東京公演と、大阪・名古屋公演の2階がすでにSOLD OUTとなっており、大阪・名古屋の1階のチケットも残り少なくなってきている。チケットはイープラスにて販売中。