Linked Horizonが、ベストアルバム『進撃の記憶』を8月7日に発売することを発表した。Linked HorizonはTVアニメ『進撃の巨人』シリーズに、およそ10年間と長い期間寄り添ってきた。その軌跡を辿るようにLinked Horizonの『進撃の巨人』関連楽曲を並べ、その壮大な物語を音楽によって追体験できるベストアルバムになっている。特装盤、PCSC受注生産限定には、とある登場人物をテーマに据えた新曲「私が本当に欲しかったモノ」をボーナストラックとして収録し、アナログ盤サイズの特装BOXに歌詞カードを封入。また特装盤のみUHQCDでリリースされる。

ベストアルバム『進撃の記憶』



2024年8月7日発売予約:https://lnk.to/LH_al03_S・特装盤 (PCSC受注生産限定)(SCCA-50003/税込16,500円)・通常盤 (初回出荷限定諫山創描き下ろしジャケット)(PCCA-06307/税込2,200円)・通常盤 (永続仕様)(PCCA-06308/税込2,200円)https://shingeki.linked-horizon.com/■特装盤(PCSC受注生産限定)SCCA-50003 / 税込16,500円【収録内容】1. 紅蓮の弓矢(TVアニメ「進撃の巨人」Season1 前期オープニング主題歌)2. 14文字の伝言3. 最期の戦果4. 自由の翼(TVアニメ「進撃の巨人」Season1 後期オープニング主題歌)5. 双翼のヒカリ6. 彼女は冷たい棺の中で7. 心臓を捧げよ!(TVアニメ「進撃の巨人」Season2 オープニング主題歌)8. 神の御業9. もしこの壁の中が一軒の家だとしたら10. 黄昏の楽園11. 革命の夜に12. 暁の鎮魂歌(TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 Part.1 エンディングテーマ)13. 憧憬と屍の道(TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 Part.2オープニングテーマ)14. 13の冬15. 最後の巨人(TVアニメ「進撃の巨人」 The Final Season 完結編(各話版)オープニングテーマ)16. 二千年... 若しくは... 二万年後の君へ・・・(TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season 完結編(後編)主題歌)[ボーナストラック]私が本当に欲しかったモノ ※特装盤(受注生産限定)のみ収録[特装盤特典]アナログ盤サイズ歌詞カード特装盤予約受付期間:2024年5月9日(木)12:00〜2024年6月7日(金)23:59※ご予約いただいた方のみの完全受注限定商品となります。※予約締切日以降の販売予定はございませんのでご注意下さい。※ポニーキャニオンショッピングクラブ限定販売となります。全国CDショップ等での販売はございません。詳細https://shingeki.linked-horizon.com/release/■通常盤 (初回出荷限定諫山創描き下ろしジャケット)PCCA-06307 / 税込2,200円【収録内容】1. 紅蓮の弓矢(TVアニメ「進撃の巨人」Season1 前期オープニング主題歌)2. 14文字の伝言3. 最期の戦果4. 自由の翼(TVアニメ「進撃の巨人」Season1 後期オープニング主題歌)5. 双翼のヒカリ6. 彼女は冷たい棺の中で7. 心臓を捧げよ!(TVアニメ「進撃の巨人」Season2 オープニング主題歌)8. 神の御業9. もしこの壁の中が一軒の家だとしたら10. 黄昏の楽園11. 革命の夜に12. 暁の鎮魂歌 (TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 Part.1 エンディングテーマ)13. 憧憬と屍の道(TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 Part.2 オープニングテーマ)14. 13の冬15. 最後の巨人(TVアニメ「進撃の巨人」 The Final Season 完結編(各話版)オープニングテーマ)16. 二千年... 若しくは... 二万年後の君へ・・・(TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season 完結編(後編)主題歌)※通常盤には歌詞カードは封入されません。■通常盤 (永続仕様)PCCA-06308 / 税込2,200円【収録内容】1. 紅蓮の弓矢(TVアニメ「進撃の巨人」Season1 前期オープニング主題歌)2. 14文字の伝言3. 最期の戦果4. 自由の翼(TVアニメ「進撃の巨人」Season1 後期オープニング主題歌)5. 双翼のヒカリ6. 彼女は冷たい棺の中で7. 心臓を捧げよ!(TVアニメ「進撃の巨人」Season2 オープニング主題歌)8. 神の御業9. もしこの壁の中が一軒の家だとしたら10. 黄昏の楽園11. 革命の夜に12. 暁の鎮魂歌 (TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 Part.1 エンディングテーマ)13. 憧憬と屍の道(TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 Part.2 オープニングテーマ)14. 13の冬15. 最後の巨人(TVアニメ「進撃の巨人」 The Final Season 完結編(各話版)オープニングテーマ)16. 二千年... 若しくは... 二万年後の君へ・・・(TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season 完結編(後編)主題歌)※通常盤には歌詞カードは封入されません。【販売店舗別オリジナル特典】Amazon.co.jp:メガジャケ全国アニメイト(通販含む):A4クリアファイル全国HMV/HMV&BOOKS online:ポストカード楽天ブックス:ミニ色紙セブンネットショッピング:スクエア缶マグネットタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:A3ポスター