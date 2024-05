トゥモローランドのオリジナルブランド「 Edition (エディション)」から、ファッションブランド「KANAKO SAKAI(カナコ サカイ)」とのエクスクルーシブアイテムがお目見え。洗練されたワイドシルエットのデニムや、別注デザインのTシャツなどは必見です。5月10日(金)より、エディション全店、トゥモローランド公式オンラインストアにて販売がスタートしますよ。『KANAKO SAKAI × Lee Exclusive for Edition』のデニムが登場

「KANAKO SAKAI」は、日本的な美意識を感じさせるデザインを得意とする、新進気鋭のファッションブランドです。『KANAKO SAKAI × Lee Exclusive for Edition』では、「KANAKO SAKAI」を代表するワイドパンツシリーズを「Lee(リー)」のデニムに落とし込んだ、「DENIM TROUSERS」が登場。Editionが特別オーダーした、トリプルネームアイテムをぜひチェックしてみてくださいね。直線的な美シルエットデニムの虜になっちゃいそう『KANAKO SAKAI × Lee Exclusive for Edition』で展開される「DENIM TROUSERS」は、直線的で構築的な美しいシルエットが魅力ですよ。注目ポイントは、「KANAKO SAKAI」のオリジナルデザインの特徴である、クリースと呼ばれるセンタープレスが施されているところ。また、前見頃の足の付け根部分に、ヒゲと呼ばれる洗い加工を採用しているとこも必見です。バックスタイルは、「Lee」のアイコニックなパッチとバックポケットが、ホワイトカラーで統一されたデザイン。細部までこだわりが詰まったデニムをゲットすれば、シンプルなTシャツと合わせるだけで、おしゃれコーデが即完成しそうですよね。デニムは、「Washed Denim Trousers」(税込2万2880円)と「Rigid Denim Wide Trousers」(税込2万4200円)の、2カラーがラインナップ。美しいタイダイ柄の別注Tシャツとスカーフも欲しい『KANAKO SAKAI Exclusive for Edition』として展開される、タイダイ柄を取り入れた別注Tシャツ「TIE-DYE T-SHIRT」(税込1万9800円)も見逃せません。シンプルなボディーに表現されたタイダイ柄は、模様の出方や色の組み合わせを細部まで追求した、「KANAKO SAKAI」ならではの美意識とクリエイションへのこだわりが込められているといいます。同じ柄を使用したスカーフ「TIE-DYE SCARF」(税込1万8700円)との相性も抜群。両アイテムとも、『ORANGE』『BEIGE』『BLUE』の3色で展開されますよ。友だちと被らないインパクトのあるデニムやTシャツをお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。『KANAKO SAKAI × Lee Exclusive for Edition』特設ページhttps://store.tomorrowland.co.jp/『KANAKO SAKAI Exclusive for Edition』特設ページhttps://store.tomorrowland.co.jp/参照元:株式会社 トゥモローランド プレスリリース