REBECCA、日本武道館でのラストライブが一夜限定プレミアム上映決定！「FRIENDS」映像を先行公開

REBECCAが1990年1月19日に日本武道館で開催した解散前のラストライブ『REBECCA LIVE TOUR FROM ’89 TO ’90 BLOND SAURUSの逆襲』ツアーファイナルの模様を収めたライブフィルム『Dreams on 19900119 Reborn Edition-Return of Blond Saurus-』が、全国20都市24ヵ所の映画館にて一夜限定プレミアム上映される。

このライブフィルム上映を記念して、ライブフィルムからREBECCAの代表曲のひとつ「FRIENDS」のライブMVが、上映に先駆けてソニー・ミュージック公式YouTubeチャンネルにて先行公開された。

デビュー40周年の記念日である4月21日に、2017年以来7年ぶりの全国ツアー『REBECCA NOSTALGIC NEW WORLD TOUR 2024』の開催を発表したREBECCA。

1989年5月21日に発売されたREBECCA 7作目のオリジナルアルバム『BLOND SAURUS』はチャート1位を獲得、さらに89年7月には初の東京ドーム公演が実現するなど、そのキャリアでも空前の成功を収めている。続いて同年11月より『REBECCA LIVE TOUR FROM ’89 TO ’90 BLOND SAURUSの逆襲』ツアーを開催、翌1990年1月19日・日本武道館にて行われたツアーファイナルをもってREBECCAは活動無期休止を宣言し、メンバー個々の活動へとシフト。結局そのまま1991年2月14日に正式にバンド解散が発表された。

今回はその最後のステージとなった武道館公演を収めたライブフィルムが上映される。

今回のプレミア上映にあたり、この公演の撮影監督を務めた岸聖展がカメラの素材とデジタルマルチテープを元に映像を再編集、最新技術を駆使しHDにアップコンバート。グラミー賞受賞エンジニアでもありワールドワイドで活躍するGOH HOTODAが音声をマルチテープからリミックスし、劇場版5.1chサラウンド化。全17曲約2時間に及ぶスペシャルな一夜を再び体感できる貴重な機会となる。ぜひ劇場のダイナミックなサウンドと大スクリーンで存分に堪能しよう。

なお、映画館上映のチケット先行予約は6月2日23時59分まで、ローソン・チケットにて先行受付中だ。

イベント情報

REBECCAライブ・フィルム『Dreams on 19900119 Reborn Edition-Return of Blond Saurus-』(劇場版5.1chリマスター)一夜限りのプレミアム上映

7月7日(日)全国20都市24ヵ所の映画館で上映

