気鋭のスターパティシエの魅力を満喫！ 人気ブランドが待望の旗艦店をオープン（東京・代官山）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、デパ地下の常設店やポップアップイベントで話題を集めてきた人気パティシエのブランドが、代官山にオープンした旗艦店。ブランドの世界観を体験できます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

PAYSAGE 代官山本店(東京・代官山)

2024年2月22日「PAYSAGE 代官山本店」が、代官山駅すぐ近くにオープンしました。百貨店の催事に出店すれば次々とスイーツが完売するなど、大人気のブランド「PAYSAGE」の旗艦店です。

写真:お店から

ブランドを率いるのはパティシエ、江藤英樹氏。フランスで修業後、さらに東京・銀座の「ベージュ アラン・デュカス 東京」で研鑽を積みます。その後「ドミニク・ブシェ トーキョー」「SUGALABO」「THIERRY MARX」など名だたるグランメゾンでシェフパティシエとして活躍し、2020年には「unis」のシェフパティシエに就任。満を持して独立し、2021年にスイーツブランド「PAYSAGE」を立ち上げます。

ブランドを主宰する江藤 英樹氏 写真:お店から

当初は店舗を構えないブランドとして全国各地の百貨店などの催事に出店。人気のクッキー缶などは常に即日完売、虎ノ門ヒルズのシェアキッチンで開催されていたアートのような美しいデザートコースも瞬時に予約が埋まる人気ぶり。常設店が待ち望まれる中、2022年、伊勢丹 新宿店に姉妹店「LA NOSTALGIE(ラ ノスタルジー)」がオープン。そして2024年2月、代官山に「PAYSAGE」の本店がオープンしました。

「サロン・ド・テ」内観 写真:お店から

店があるのは代官山駅前に新しくできた「Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)」内。1階は生菓子や、定番人気のサブレやフィナンシェなどの焼き菓子がそろうブティック。このブティックに併設して「サロン・ド・テ」もオープンし、アフタヌーンティーやオリジナルブレンドのフレーバーティーなどがいただけます。

「シェフズテーブル」内観。2階はシックでモダンな雰囲気 出典:senac253さん

2階は、4月6日からオープンとなった「シェフズテーブル」。江藤シェフの真骨頂を発揮した「アシェット・デセール」のコースや、曜日限定のパフェなど特別なスイーツ体験が楽しめます。フルーツいっぱいのカラフルなケーキから旬の極上の素材を使ったデザートコースまで「PAYSAGE」の魅力が丸ごと詰まった、旗艦店にふさわしい店舗になっています。

ショーケースに並ぶ色とりどりのケーキ。どれにしようか迷うこと必至ですね! 写真:お店から

「PAYSAGE」で大切にしていることは「季節を大切にし、旬の素材を使ったデセールを創作すること」。江藤シェフ自ら生産地に出かけるなど、日本全国から選んだその季節に一番おいしい素材を生かしたスイーツがそろいます。

「ショートケーキ〈あまりん〉」972円 写真:お店から

例えば、秩父・和銅農園の「あまりん」を利用したショートケーキ。「あまりん」のみずみずしい甘さを生かすために、生クリームも2種類使い、軽やかでミルキーな味わいにするなど、「あまりん」を中心にしたバランスが絶妙です。

「アフタヌーンティー」7,500円 写真:お店から

「サロン・ド・テ」のアフタヌーンティーは完全予約制。5月であれば、新緑をイメージした初夏のメニューなど、季節を表現したセイボリーやスイーツがテーブルに並びます。彩り豊かなスイーツは、スイーツファンの心をわしづかみすること間違いなしですね。

「Coupe Élairve クープエレアーヴ“あまりん”」5,500円 写真:お店から

「シェフズテーブル」の注目は日曜日限定の「クープ エレアーヴ(パルフェ)」。旬のフルーツをふんだんに使ったパルフェはまるでアート作品のようです。

焼きたての焼き菓子も用意され、ケーキや焼き菓子は1つからでも購入可能。江藤シェフが作る至福のスイーツに囲まれた空間で甘いひとときを過ごしに、出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

出典:芋栗いちごさん

『アフタヌーンティーで予約して訪問しました。

ドリンクは、香りの強い紅茶の種類が多めで、紅茶好きには、最大限に楽しめるドリンクメニューになっています。紅茶以外のドリンクも美味しかったです。2時間ドリンクは飲み放題です。

セイボリー、スイーツ、スコーンは、見た目は華やかでどれもが素材の良さがパワフルに感じられ濃厚で美味しかったです』(芋栗いちごさん)

クープ エレアーヴ 出典:senac253さん

『待ちに待った江藤シェフのパフェ、”クープ エレアーヴ”。

あまりんのコンフィチュールの凝縮された濃厚な苺の旨みが、マスカルポーネクリームと絡み、これは圧倒的な存在感。



オリジナルブレンドティー”ガーデン”を使ったほわほわのクランブルにも注目したい、食べ応えたっぷりの多幸感パフェなのでした』(senac253さん)

<店舗情報>◆PAYSAGE 代官山本店住所 : 東京都渋谷区代官山町20-23 Forestgate DaikanyamaTEL : 03-6455-2515

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post 気鋭のスターパティシエの魅力を満喫! 人気ブランドが待望の旗艦店をオープン(東京・代官山) first appeared on 食べログマガジン.