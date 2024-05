“tripleSの完全体”ASSEMBLE24、ついにデビュー！「パフォーマンスやファンとの関係性が強み」

tripleSの完全体であるASSEMBLE24が、ついにベールを脱いだ。昨日(8日)、ASSEMBLE24の1stフルアルバム「ASSEMBLE24」が発売された。S1(メンバー)からS24まで、ついに24人が揃ったtripleS。アルバムの発売に先立って開催されたショーケースには、ユン・ソヨン、チョン・ヘリン、イ・ジウ、キム・チェヨン、キム・ユヨン、キム・スミン、キム・ナギョン、コン・ユビン、カエデ、ソ・ダヒョン、コトネ、クァク・ヨンジ、Nien、パク・ソヒョン、Xinyu、マユ、リン、ジュビン、チョン・ハヨン、パク・シオン、キム・チェウォン、ソルリン、ソア、ジヨンの24人が挨拶した。

1stフルアルバム「ASSEMBLE24」は、タイトル曲「Girls Never Die」をはじめ、計10曲の多彩な楽曲が収録された。特にタイトル曲「Girls Never Die」は、tripleSにとって特別な意味を持つ。世界中のWAV(tripleSのファン)によるGrand Gravity(ファン投票)を通じてタイトル曲に選ばれたためだ。その誕生から、“世界初の双方向コミュニケーションアイドル”を宣言したtripleSは、完全体では初のフルアルバム「ASSEMBLE24」で“全ての可能性を持つアイドル”という修飾語を証明した。タイトル曲「Girls Never Die」は、タイトルからも分かるように、困難の中でも崩れない少女たちの意志を表した作品だ。ファンが選んだタイトル曲であるだけに、準備段階からすでに熱い反応を得てきた。tripleSがユニットアルバムとして披露した「Generation」と「Girls' Capitalism」を作ったEL CAPITXNとVendorsが共同作業し、より一層完成度を高めた。他にも、アルバムの扉を開く「S」を皮切りに、ピリオドを打つ「Dimension」まで、初の完全体でのフルアルバム「ASSEMBLE24」では、tripleSの特別な世界である「COSMO」をしっかりと感じることができる。メンバーたちは「tripleSの強みは、かっこいいパフォーマンスと、ファンとのしっかりとした関係性だ。24人が一緒にするステージ自体があまりないと思う。私たちができる構成、パフォーマンスをお見せする。24人が集まるまで、ファンの皆さんと共に過ごしてきた。一緒に分かち合ってきたストーリーでファンとの関係を築いた」と明かした。24人のSが一つのステージに上がる、“今までになかったアイドルに注目が集まっている。昨年、tripleSは「2023 MAMA AWARDS」で女性新人賞(ベスト・ニュー・フィメールアーティスト)を受賞し、また「Hanteo Music Awards 2023」でも今年のルーキー賞に輝くなど、全世界のファンの熱い愛を証明した。彼女たちは初の完全体でのフルアルバム「ASSEMBLE24」で新人を超え、グルーバルな人気を確保するという覚悟だ。