東武百貨店 池袋本店は5月16日〜21日、第5回「昭和レトロな世界展」を8階催事場で開催する。時間は10時〜19時。さぼうる(神保町)のクリームソーダ同イベントでは、「親子三世代の会話が弾む」をキーワードに、懐かしくも新しいグルメや雑貨を展開する。注目は「純喫茶」や「懐かしのサブカルチャー」。期間中は約35店舗が登場する。「喫茶と〜ぶ」では、純喫茶ブームの立役者・東京喫茶店研究所2代目所長の難波里奈さんがおすすめする純喫茶7店舗が期間限定で登場。5月16日〜19日にはアラビヤコーヒー(大阪市)が出店し、「アラビヤサンド」を提供。5月16日〜19日には、さぼうる(神保町)が「クリームソーダ各種」を、5月20日・21日には珈琲 王城(上野)が、「ハーフチョコレートパフェ」を提供する。

珈琲 王城(上野)のハーフチョコレートパフェ1970年「大阪万博」や、1985年「つくば万博」の当時の雑貨をはじめとしたレトログッズを取扱うショップも初出店。【EXPO】太陽の塔(約幅31.5×奥行9.0×高さ32cm)『月刊ムー』の創刊45周年特別企画「昭和・平成のオカルト市場」での展示やグッズ販売も行う。【ムー創刊45周年特別企画 昭和・平成のオカルト市場】ムーピアス浅草小松亭の「よくばり盛(ナポリタン・オムライス・ハンバーグ)」や、台湾タロイモスイーツ専門店 連珍の「タピオカミルクティー」、手づくりのデリとパン cafe coconaの「ホイップいちごミルメークパン」など、昭和・平成グルメも登場する。浅草小松亭の「よくばり盛(ナポリタン・オムライス・ハンバーグ)」マルベル堂のプロマイドも販売。5月18日・19日には、実際にスターやアイドルも撮影しているマルベル堂の武田カメラマンが昭和アイドル風に撮影する撮影会も開催する。マルベル堂のプロマイド伝説のプロレスラーたちのグッズやコレクションが集合する「俺たちの昭和プロレス展 POP UP SHOP」も開催。アントニオ猪木やジャイアント馬場のソフビ人形を販売する。5月19日には元プロレスラー・小橋建太氏のサイン&撮影会も開催する。【プロレス列伝】ソフビ人形そのほか、レトロなファッションや雑貨、家電など幅広く展開する。昭和レトロ雑貨も販売「SANRIO CHARACTERS レトロ POP UP SHOP」「仮面ライダー グッズコーナー」「タマ&フレンズ3丁目ストア」など、昭和・平成に人気を集めたキャラクターのストアも登場する。SANRIO CHARACTERS レトロ POP UP SHOPのダイカットステッカー【仮面ライダー グッズコーナー】仮面ライダー旧1号フェイスキーチェーンタマ&フレンズ3丁目ストアでは、ぬいぐるみやミラーなどを販売(C)`24 SANRIO CO.,LTD APPROVAL NO.L648835(C)石森プロ・東映(C)Sony Creative Products lnc.