K-POPガールズグループ最多24人で構成されるtripleS(トリプルエス)が8日、韓国・ソウルのYES 24 HALLでアルバム『ASSEMBLE24』のショーケースライブを開催し、日本への本格進出を発表した。tripleSは2022年5月に1人目(S1)のメンバー、ユン・ソヨンが発表されたのを皮切りに、順次メンバーを公開。今年4月に最後の4人が公開され、K-POP女性グループ最多24人の完全体となった。日本人メンバーは『ニコ☆プチ』専属モデルとしても活動していたカエデ、サバイバル番組『Girls Planet999』出身のコトネをはじめ、マユ、リンの4人が在籍している。

完全体として初のフルアルバム『ASSEMBLE24』発売記念のショーケースライブでは、タイトル曲「Girls Never Die」をはじめ、「Atmosphere」「Call Me Baby」「Rising」「NON SCALE」の5曲を披露。さらに、メンバーのトークやゲーム企画など、約2時間にわたってWAV(tripleSファン)と盛り上がった。終盤には、日本への本格進出がアナウンスされた。コトネは「日本での活動が決まったので、みなさんたくさんの関心をお願いいたします!」と呼びかけた。日本デビューの正式な日程は後日発表。日本でのマネジメントは、SMエンタテインメントの日本法人・Stream Media CorporationとLigareaz(レガリアス)が共同で担当。レーベルは、ソニー・ミュージックレーベルズのSME Recordsからデビューする。■tripleSメンバーS1 Yoon SeoYeon/ユン・ソヨンS2 Jeong HyeRin/チョン・ヘリンS3 Lee JiWoo/イ・ジウS4 Kim ChaeYeon/キム・チェヨンS5 Kim YooYeon/キム・ユヨンS6 Kim SooMin/キム・スミンS7 Kim NaKyoung/キム・ナギョンS8 Gong YuBin/コン・ユビンS9 Kaede/カエデS10 Seo DaHyun/ソ・ダヒョンS11 Kotone/コトネS12 Kwak YeonJi/クァク・ヨンジS13 Nien/ニエンS14 Park SoHyun/パク・ソヒョンS15 Xinyu/シンウィーS16 Mayu/マユS17 Lynn/リンS18 JooBin/ジュ・ビンS19 Jeong HaYeon/チョン・ハヨンS20 Park ShiOn/パク・シオンS21 Kim ChaeWon/キム・チェウォンS22 Sullin/ソルリンS23 SeoAh/ソアS24 JiYeon/ジヨン■tripleSメンバーコメント▼ソヨンこんにちは、WAV!ソヨンです!!私たちがついに日本に行くことになりました!!普段から日本に行って日本のWAVに直接会いたかったのですが、これから会えるようになるので本当にうれしくてドキドキしています。これからは一緒に、いい時間、いい思い出をたくさん作りましょう。すごく会いたいです!▼カエデWAV!!こんにちは!カエデです!ついに私たちが24人でデビューをし、待ちに待った日本で活動することができ、本当にうれしいです!これからたくさん日本に行くので、私たちと一緒にすてきな思い出を作りましょう!『Girls Never Die』いっぱい聴いて愛してください!ありがとうございます!▼コトネ日本のWAVのみなさん!!コトネです!!ついにわたしたちtripleSが日本でも活動することになりました〜!!本当にお待たせしました…ずっと待っていてくれてありがとうございます!これから日本での活動が増えると思うのでスケジュールあけといてくださいね?日本のWAVのみなさんに会えるのを楽しみにしています!!では日本でお会いしましょう〜!だいすき〜!▼マユ日本のWAVのみなさん!マユです!いつも日本から私たちを応援してくださりありがとうございます!ついに私たちtripleSが日本活動を開始することになりましたっ!こうして生まれ育った日本で活動できることは日本人メンバーにとってすごく幸せだし、日本WAVに会えるのが楽しみです!もう少しだけ待っててくださいね!愛してま〜す!▼リンWAV〜!いつも応援してくれてありがとうございます!この度なんと!私たちが日本で活動できることになりました!!ついに!ついに会えますね!早く会いたいな〜今回の『ASSEMBLE24』も期待してくださいね!すぐ会いましょ〜!▼ジヨンこんにちは、WAVS24のジヨンです。tripleSが日本でも活動することになりました!24人の完全体でデビューして、日本デビューまで…本当に幸せで、これから一緒に過ごす時間がとても楽しみです!WAVも楽しみにしてくださっていますよね?とても会いたいし、愛してます。近いうちに会いましょう!