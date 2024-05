【魔女の泉R】8月29日 発売予定価格:未定

KIWIWALKSは、SHINSEGAE I&Cの協力のもとプレイステーション 5/Nintendo Switch版魔女育成RPG「魔女の泉R」のパッケージ版を8月29日に発売する。価格は未定。

本作は、勇士たちから「魔女」と呼ばれ、魔女狩りされる主人公パイベリー(CV:高橋花林)の成長と冒険の物語を描いた魔女育成RPG。魔女育成RPG「魔女の泉」シリーズの第1作目をコンシューマー向けにリメイクした作品で、育成、収集、冒険の3つの要素が絶妙な調和を成すゲームバランスと、あたたかい童話風のグラフィックス、美しいオーケストラ風のオリジナルサウンドトラックを楽しめる。

シリーズの原点となる世界観が描かれる今作では、シナリオから登場キャラクター、ゲームのボリューム、システムはもちろん、主人公やメインの世界観を取り除くほぼすべてをはじめから作り直されている。

発売決定の発表に合わせて、パッケージデザインおよび豪華限定版についても公開された。

ゲーム概要

「魔女の泉R」では、シリーズならではの独特な世界観で描かれた物語はもちろん、様々な方法で魔女を育成し、アイテムを収集または製作していく。戦略性とスピード感を活かしたターン制バトルシステムを採用し、シリーズ史上最も進化したユニークなゲームプレイが楽しめる。

プレーヤーは「魔女」と呼ばれるゲームの中の主人公「パイベリー」を操作しながらゲームを進めていく。パイベリーは幼い頃の記憶を失い、森の中で独り生きていく小さな魔女。性情がとてもあたたかく、誰かを恨んだり嫌ったりすることもなく常に元気で明るい日々を過ごしている。「魔女狩り」をする人間の勇士からパイベリーが生き残れるよう、彼女の能力値を上げるための適切な修練計画を立て、アイテムを収集・製作し、属性と段階ごとに新しい魔法を作るのを手伝わなければならない。プレーヤーの意思決定により、パイベリーの成長方向が大きく変わっていく。

豪華限定版

限定版では、ゲーム本編に加えて、描き下ろしのスペシャルイラストで作られた限定版特装BOX、フィギュア、ハードカバー製本のアートブック、サウンドトラック、ペットデザインの金属バッジ、キャラクタークリアカード、初公開となる新規衣装「シルバーローズセット」DLCなどが付属する。

なお、パッケージ版の初回限定特典として、パイベリー専用衣装DLCのブラックパールセットが同封される。

Copyright (C) KIWIWALKS Co., Ltd. All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.