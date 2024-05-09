【METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1/A2（C型換装パーツセット】10月 発送予定予約受付開始：5月10日16時価格：19,800円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1/A2（C型換装パーツセット」の予約受付を5月10日16時より開始する。商品の発送は10月を予定し、価格は19,800円。

本商品は、ガンダムの模型に関連した雑誌の連載企画「ガンダム・センチネル」 より「ゼータプラス」をカトキハジメ氏が手掛けるブランド「Ka signature」で立体化したもの。完成品トイとなっており、ゼータプラスのバリエーションを堪能できる。

各部パーツの付け替えによって、A1型、C1型を再現可能。さらに、メガ・キャノンを搭載した交換用頭部も付属しており、A2型、C2型も再現できる豪華仕様となっている。

「METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1/A2（C型換装パーツセット」商品詳細

10月 発送予定

予約受付開始：5月10日16時

価格：19,800円

素材：ABS、PVC、ダイキャスト製

サイズ：全高約140mm

対象年齢：15歳～

【主な商品内容】

本体 交換用手首左右各4種 交換用頭部 シールド ビーム・スマートガン ビーム・サーベル柄×2 ビーム・サーベル用刃×2 C型用交換パーツ一式 専用ジョイント一式 交換用バックパック 交換用A2アンテナ×2（非可動） ウェイブ・ライダー状態用交換パーツ一式 専用台座一式

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