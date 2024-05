【週刊ヤングジャンプ:2024年23号】5月9日 発売価格:470円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年23号」を本日5月9日に発売した。価格は470円。

今号の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、一年ぶりの登場となる乃木坂46の久保史緒里さん。春のある日をテーマにした最新グラビアが掲載され、特別付録として久保史緒里さんの特製ステッカーが付属する。

また新連載として、上戸まえ氏による「なさけないぜ毛利」がカラー扉付きで掲載されるほか、巻頭カラーには二宮祐次氏の「BUNGO-ブンゴ-」が登場。そのほかにも「ウマ娘 シンデレラグレイ」や「【推しの子】」などが掲載される。

