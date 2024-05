▼ (左から)Aile The Shota、ELLY、DJ SHUZO、SAYAKA、MIKI、YUMERI、Rena

CrazyBoy名義でヒップホップアーティストとして活動する三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのELLYが8日、東京・お台場で今夏に実施される新たな音楽フェス『XD World Music Festival presented by Yogibo』の開催発表会に出席した。東京都お台場(青海R地区)の特設会場にて、7月27日(土)と28日(日)の2日間、約3万人規模の音楽とテクノロジーが融合した未来型の音楽フェスが開催され、国内外から選ばれたトップアーティストによるLIVE・DJ・DANCEパフォーマンスがステージで展開される。第一弾の出演アーティストとして、ELLY/CrazyBoyのほか、Aile The Shota、AT AREA(GEMINI,MIRANI,BLASE,DJ POOL)、 DJ SHUZO&YAMATO、DXMON、HyunA、KISS OF LIFE、LUN8、MAZZEL、TSUBAKILL、woo!ah!、YOUNG POSSEが発表されている。ELLYは、出演オファーが届いたときの心境について「(所属する)三代目J Soul Brothersでは、他のフェスに出られる機会がなかなかありませんでした。なので、僕個人としては(夏フェスで知られる)a-nationぶりかなと思います。久しぶりに大きなフェスに出られること、そして、ワールドミュージックフェスということで僕ら日本勢や韓国勢が出ることも分かって、他のメンバーから『メチャクチャかましてこいよ』って声をかけられたました」と打ち明けた。メンバーからの後押しを受けて、このフェスのステージでは「ガッツリやりたいなと思います」と意気込んだ。また、メインスポンサーの関係者も同席した会見とあって、ELLYは終始かしこまっていたが「あっ、言い忘れていたことがありました」と進行を一時的に止めて、「ダイヤモンドの歯を最近、失くしてしまって…」と語り、突然の告白に会場に笑いが包まれた。「このフェスに向けて、ただいま制作中です」とニヤリ笑い、フォーマルな場の雰囲気を一変させた。なお、この発表会には、ELLYの他、DJ SHUZOこと大平修蔵、歌手のAile The Shota、ダンスチームのTSUBAKILLも同席していた。■関連リンク 音楽フェス『XD World Music Festival presented by Yogibo』 …特設WEBサイト