ブシロードが展開するキャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツブラウ」

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」は、様々なキャラクターのカードが展開されているのが特徴。

対戦といった従来のカードゲームの楽しみ方にくわえ、デコレーションして持ち歩くなど、コレクションアイテムとしても人気を集めているカードゲームです。

そんな「ヴァイスシュヴァルツブラウ」から、スリーブ&カードセット「ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」が登場します☆

ヴァイスシュヴァルツブラウ スリーブ&カードセット「ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」

価格:1セット 3,300円(税込)

発売日:2024年5月10日(金)

セット内容:

・セット内容:特製スリーブ60枚(1種)、新規カード6枚(全3種から各2枚ずつ封入)

・カード6枚のうち1枚は箔押し加工のカードが出現!

※封入カード3種のうち、いずれか1種1枚のみが同名のカードと差し変わる形で出現します

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」の姉妹ブランドとして誕生しました。

カードゲームとしての基本のルールは「ヴァイスシュヴァルツ」のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。

そんな「ヴァイスシュヴァルツブラウ」から、歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターなど多岐に渡って活躍中の中川翔子さんが、映画『塔の上のラプンツェル』の主人公「ラプンツェル」を描き下ろしたアートを使った商品「ヴァイスシュヴァルツブラウ スリーブ&カードセット/ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」が登場!

2024年5月1日 (水) より阪急うめだ本店で開催されるショッピングイベント「Disney THE MARKET」での先行販売を皮切りに、全世界3000セット限定で販売されます。

本商品には、中川翔子さんが描き下ろした「ラプンツェル」のアートを使ったスリーブ60枚を収録。

さらに、異なる「ラプンツェル」の絵柄を楽しめる、全3種の新規カード計6枚も封入されています。

新規カード6枚のうち1枚は箔押し加工が施された、豪華仕様です!

中川翔子さんが描く『塔の上のラプンツェル』の世界をカードやスリーブアートで存分に楽しめます。

中川翔子さんによる「ラプンツェル」描き下ろしアートを使ったスリーブと新規カード6枚のセット。

ヴァイスシュヴァルツブラウのスリーブ&カードセット「ラプンツェル アート コレクション BY 中川翔子」は、2024年5月10日(金)より発売です。

©Disney ©Bushiroad illust. chisato/ルノテオ

