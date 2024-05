2023年末に向けて、高級コンビニエンスストアチェーンのフォックストロット(Foxtrot)は会社の財務について話し合うために社員とミーティングを行った。このミーティングは同社がライバルである食料品店チェーンのドムズキッチン(Dom’s Kitchen)と合併するという発表があった直後に行われたもので、財務状況は暗かった。2人のミーティング出席者に確認したところによれば、具体的には、幹部財務チームのメンバーがフォックストロットは2023年の売上目標を約3500万ドル(約54億5000万円)下回る見込みであると述べた。同社は当初、2023年の売上高を約1億6500万ドル(約257億7000万円)と予想していたが、最終的には約1億3000万ドル(約202億2000万円)になると見込まれた。

全国への野心と、その撤回

曖昧なビジョン

これは、フォックストロット(ドムズキッチンとの合併後、現在はアウトフォックスホスピタリティ[Outfox Hospitality]と呼ばれている)が事業を終了し、イリノイ州、テキサス州、およびワシントンD.C.エリアにあるフォックストロットの33店舗を含む全店舗と、イリノイ州の2カ所のドムズキッチン店舗を閉店すると4月23日火曜日に発表することになった経緯を部分的に説明する1つの統計情報だ。この知らせは スナックスショット(Snaxshot) が最初に公表し、4月23日の朝に行われた全社ミーティングで従業員に伝えられた。アウトフォックスはソーシャルメディアで声明を発表し、「事業を継続するために多くの道を模索したが、誠意と徹底的な努力にもかかわらず実行可能な選択肢が見つからなかった」と明かした。米モダンリテールは、フォックストロットの共同創業者であるマイク・ラビトラ氏と同社のプレスメールにコメントを求めたが、回答はなかった。アウトフォックスの前CEOのリズ・ウィリアムズ氏と現CEOのロブ・トワイマン氏にもソーシャルメディア上でコメントを求めたが、回答は得られていない。このニュースは多くのアウトフォックスの従業員にとって衝撃だった。コスト削減の話は絶えず出ていて、数年のあいだに複数回のレイオフが行われてきたが、フォックストロットが廃業の危機にあるという兆候はなかった。アウトフォックスは2月中旬、、食品スーパーチェーンのホールフーズ(Whole Foods)で経験を積んだロブ・トワイマン氏が3月11日付で新CEOに就任する発表を行ったばかりだった。さらに、フォックストロットは経営期間中のほとんどで十分な資本を有しており、株式と借り入れによって約1億8600万ドル(約289億4000万円)の資金を調達していた。4月23日の午後には、従業員は元従業員となり、退職金は出ないと言われ、呆然とした。ソーシャルメディアでは、従業員がボトルワインやパックサラダを無料で配っているという噂が広まった。米モダンリテールのインタビューに応じたアウトフォックスの3人の元従業員は、フォックストロットはどうなりたいのかを模索して苦しんでいた会社だという感想を抱いていた。同社は、実店舗とeコマースの売上の適切なバランスを見つけるのに苦労していたという。2015年にフォックストロットが開業したとき、たとえば大手コンビニのセブンイレブン(7-Eleven)と差異化を図れる大きなセールスポイントのひとつだと同社が語っていたのは、たとえばワシントンD.C.ならコーヒーショップのセレモニーコーヒー(Ceremony Coffee)やレストランのリトルセサミ(Little Sesame)のフムスといったように、その店舗を運営する市場で愛されているローカルブランドを扱うようにするということだった。しかし会社が成長するにしたがい、収益性を高めると同時に店舗間で一貫したエクスペリエンスを提供できるようにするため、ローカルブランドや新興ブランドの優先度が下がり、ナショナルブランドが優先されるようになったと元従業員は語った。たとえば今年のはじめ、同社はコーヒー会社のラコロンブ(La Colombe/フィラデルフィアで創業され、最近乳製品メーカーのチョバーニ[Chobani]に買収された)をカフェサービスに導入した。それまでフォックストロットは、店舗を運営しているエリアのローカルなロースターのコーヒー豆を使用していた。「会社は本当にさまざまなものになろうとしていて、ひとつの方針を打ち出すのではなく、誰からも好かれようとしていた」と元従業員のひとりは語った。フォックストロットは高級コンビニエンスストアチェーンの構築をめざし、2015年にまずシカゴで開業した。フォックストロットがほかのコンビニと違うのは、品揃えと雰囲気の両方だ。ラビトラ氏は、店舗を従来のコンビニとは正反対の雰囲気にしたいと、ザ・ニューコンシューマー(The New Consumer)に語っている。それは、「行くのが楽しみな場所」だという。「それは、何かクールなものを見つけに行ったり、おもしろい音楽がかかっていたり、店員が何か新しいものを教えてくれそうな場所だということだ」。また、店舗のほとんどは都市部にあり、朝はコーヒーとペストリー、午後はフレッシュな自家製サラダとサンドイッチ、仕事帰りにはローカルブルワリーのビール6缶パックのように、会社員が仕事前、仕事中、仕事後に欲しくなるものをすべて取り揃えていた。店内には、夜はワインバーになるカフェスペースもあり、居心地よく長居できる。さらに、フォックストロットは、地域とつながりのある商品や社会的影響力のある商品を紹介・表彰するアップアンドカマー賞(Up and Comers awards)などの取り組みを通じて、飲食業界のクールなトレンドの権威としての地位を確立しようとしていた。デリバリーも重点分野のひとつだった。2019年、デリバリーはフォックストロットの売上の半分を占めた。当時、フォックストロットのデリバリー圏内にいる顧客は、1時間以内に商品を受け取ることができた。配送料は5ドル(約780円)で、注文のフルフィルメントと配達はすべて自社の配達員が行っていた。共同創業者のラビトラ氏は当時、米モダンリテールに、自社の配達員を利用することが「サービスレベルを維持する唯一の方法」だと語っていた。当初、フォックストロットは事業拡大に関してゆっくりとした体系的なアプローチをとっていた。4年間はシカゴでのみ営業し、2014年になって別の都市、ダラスに進出した。最初の頃、フォックストロットはデリバリーをサポートするため1つの都市に少なくとも3〜4店舗をオープンするという戦略を掲げていた。ある都市でそれを実現してから、新たな都市に進出するという方針だ。しかし、それは2022年に変わりはじめた。シリーズCで1億ドル(約156億円)を調達したあと、フォックストロットの野心は全国に向けられ、すぐに大規模な成長計画を発表した。同社はプレスリリースで、2022年に新たに25店舗をオープンする計画だと発表した。次の3カ月で技術チームを3倍に増やす計画だとも述べた。フォックストロットは、パンデミック中にオンライン注文率が上昇したことに刺激を受け、注文のフルフィルメントをさらに高速化し、デリバリーなら30分、店舗受け取りなら5分で完了するための投資を行った。6カ月後、フォックストロットはヘアケアチェーンのドライバー(Drybar)とファストフードチェーンのタコベル(Taco Bell)の拡大に携わっていたリズ・ウィリアムズ氏をプレジデントとして迎え入れた。同氏は2023年4月、CEOに昇格した。「ウィリアムズ氏は数字に100%の焦点を当てていて、それが得意だった」と元従業員A氏は語った。しかし元従業員B氏は「個人的に、リズ・ウィリアムズの経営者としての決定とやり方に満足していない人を大勢知っている」と反論した。ウィリアムズ氏がフォーカスしたのは、ブランドの成長と全国化だった。その後、特に2023年に経済環境が悪化したため、同氏の役割はコスト削減に変わった。そして、部門によっては従業員に嫌われるような多くの決定事項を監督することになった。同氏の任期中に、フォックストロットはデリバリーを自社で管理することをやめ、サードパーティのデリバリープラットフォームに委託するようになった。運営と店舗注文の合理化も大きな重点分野だった。たとえば、フォックストロットはカフェプログラムで地元の農家や業者を利用することをやめ、代わりに農産物や肉などの商品を注文する際に大企業と提携することを選んだ。各店舗の収益性を確保するために、家賃、人件費、在庫の適切なバランスを見つけ出すことも、特にコンサートなどのイベントに客足が依存している店舗では課題だった。野球場のリグレーフィールド(Wrigley Field)の近くにあるフォックストロットの店舗は、良ければ1日に1万ドル(約156万円)、悪ければ1日に1500ドル(約23万円)を売り上げる。2人の元従業員は、問題のあるもうひとつの店舗として、シカゴのトリビューンタワー店を指摘した。同店舗の1週あたりの売上は約1万ドル(約156万円)から1万4000ドル(約218万円)で、採算が取れていなかった。一方で、店舗人件費の削減も大きな焦点だった。元従業員は、人件費を抑えるために店長が週70時間以上働いているような店舗もあると聞いたという。そして、時間の経過とともに徐々にナタが振るわれた。従業員は、2022年から2023年にかけて複数回のレイオフがあったと話した。フォックストロットは以前、マイアミで賃貸契約締結について協議していたが、この協議は2023年に中止された。従業員優待も消えはじめた。たとえば、以前パートタイマーに毎月付与していたフォックストロット店舗での商品購入に使用できるクレジットの提供を中止した。ただし、この特典は、社員には引き続き提供されていた。その結果、フォックストロットは迷走しはじめた。別の元従業員は、ウィリアムズ氏の決定によって「小売業界における権威が剥奪された」と感じ、フォックストロットは「大手小売チェーンのターゲット(Target)でも扱っている食品ベンチャーのマジックスプーン(Magic Spoon)のシリアルをより安く扱う」場所になったという。それでも、フォックストロットでの議題の多くはビジネス規模の適正化に集中していた。元従業員B氏は、全社ミーティングで「うちは財政的にうまくいっていない」という話が出たと語った。「しかし、破産を申請する兆候はなかった」。そして2023年11月、フォックストロットは小規模な食料品店チェーンのドムズキッチンと合併すると発表した。ドムズキッチンの首脳陣は経験豊富だ。共同創業者のひとりであるボブ・マリアーノ氏は、食料品店チェーンのラウンディーズ(Roundy’s)でCEOを務めたことがあり、イリノイ州の人気チェーン、マリアーノズ(Mariano’s)の共同創業者でもある。それでも、合併という位置付けだったため、この契約は不可解だった。2店舗しかないドムズキッチンと比べると、33店舗を展開するフォックストロットは、はるかに大きな企業だ。別の元従業員によると、合併が発表された直後、フォックストロットは合併のあらゆる利点について社内プレゼンテーションを行ったという。つまり、「互いのビジネスから奪い合うのではなく、力を合わせることで、両方のブランドで買い物をする消費者を共有できる」とのことだったと、元従業員C氏は語った。より小さなグループでは、幹部はより率直だった。ある従業員は合併が発表された直後、首脳陣のひとりと内密に面談し、フォックストロットの選択肢はドムズと合併するか破産申請するかのどちらかだといわれたと述べた。従業員へのメッセージでは明確に、現在の焦点はビジネス規模の適正化であると述べていた。そのために、現在はアウトフォックスという名前になったこの会社は、再び新しいCEOを迎え入れた。同社のプレスリリースによると、ホールフーズで数十年働いた食料品店のベテランであるトワイマン氏が3月11日からCEOを務めるとのことだった。トワイマン氏には、自分のビジョンを実現するための時間があまりなかった。元従業員A氏によると、トワイマン氏は最初の数週間でイリノイ州、テキサス州、およびワシントンD.C.エリアにあるアウトフォックスの全店舗を訪問し、どうしたらアウトフォックスは注文処理を改善できるかについて多くの質問をしたという。4月22日月曜日、アウトフォックスが永久に閉店するというニュースを知らされたとき、従業員、特に店舗で働く従業員は呆然とした。あるフォックストロットの店舗で働いていた2人の元従業員は、カフェエリアにまだ残っている人たちは会社が廃業したことを知っているのだろうかと思いながら、シットコムシリーズ「ラリーのミッドライフ★クライシス(Curb Your Enthusiasm)」の曲に合わせてTikTokを撮影した。「フォックストロットとドムズで働いていた人にとっては、情熱をかけたフルタイムのプロジェクトだった」と元従業員B氏は語った。「簡単で単調な小売や販売の仕事だったら、誰もこの仕事に就いていない」。元従業員B氏はこう付け加えた。「数人の経営幹部による稚拙な判断によって、何百人もの従業員がひどい目にあった。ほんとうに腹が立つ」。[原文:What went wrong at Foxtrot]Anna Hensel(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:戸田美子)