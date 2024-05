UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝後に涙を見せたダニエレ・オルサート主審に注目が集まっている。イギリス『ザ・サン』が伝えた。オルサート氏は7日に行われた欧州CL準決勝第2戦の パリSG 対ドルトムントで主審を担当。試合はアウェーのドルトムントが1-0で制し、2戦合計2-0で11シーズンぶりの決勝進出を果たした。同紙によると、48歳のオルサート氏は今夏のEURO2024を最後にキャリアを終える予定となっており、欧州CLではこれがラストゲーム。ひとつの区切りを迎え、感極まったようだ。

Referee Daniele Orsato breaks down in tears on pitch after PSG vs Borussia Dortmund Champions League semi-final

