映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』日本版主題歌のYaffle × AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」、MVに先駆けて画像公開
映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』が4月26日より日本公開中だ。その日本版主題歌を務めるYaffle × AIの「RISE TOGETHER feat. OZworld」のミュージックビデオが5月9日(木)21:00よりプレミア公開される。これに先駆けてミュージックビデオのシーン画像が公開となった。
◆Yaffle × AI feat. OZworld 画像 / 動画
先ごろ、ティザー映像が公開となったが、公開された画像からは、ジオラマセットや鏡に覆われた空間、街の中などを背景としたYaffle、AI、OZworldのパフォーマンスを見ることができる。
■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」
配信リンク：https://lnk.to/RiseTogether
Lyrics by AI, OZworld
Music by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭
Produced by Yaffle
Contains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」
(P)2023 TOHO CO., LTD.
(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION
(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)
▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報
2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送
■映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』
出演：レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン
監督：アダム・ウィンガード
脚本：テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット
製作：レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース
(c)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
公式サイト:godzilla-movie.jp
公式X：GodzillaMovieJP
関連リンク
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