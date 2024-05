映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』が4月26日より日本公開中だ。その日本版主題歌を務めるYaffle × AIの「RISE TOGETHER feat. OZworld」のミュージックビデオが5月9日(木)21:00よりプレミア公開される。これに先駆けてミュージックビデオのシーン画像が公開となった。先ごろ、ティザー映像が公開となったが、公開された画像からは、ジオラマセットや鏡に覆われた空間、街の中などを背景としたYaffle、AI、OZworldのパフォーマンスを見ることができる。

■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」



2024年4月17日(水)配信開始配信リンク:https://lnk.to/RiseTogetherLyrics by AI, OZworldMusic by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭Produced by YaffleContains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」(P)2023 TOHO CO., LTD.(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送