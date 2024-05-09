映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』が4月26日より日本公開中だ。その日本版主題歌を務めるYaffle × AIの「RISE TOGETHER feat. OZworld」のミュージックビデオが5月9日(木)21:00よりプレミア公開される。これに先駆けてミュージックビデオのシーン画像が公開となった。

◆Yaffle × AI feat. OZworld 画像 / 動画

先ごろ、ティザー映像が公開となったが、公開された画像からは、ジオラマセットや鏡に覆われた空間、街の中などを背景としたYaffle、AI、OZworldのパフォーマンスを見ることができる。









■Yaffle x AI「RISE TOGETHER feat. OZworld」

2024年4月17日(水)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/RiseTogether
Lyrics by AI, OZworld
Music by Yaffle, AI, OZworld, 伊福部昭
Produced by Yaffle
Contains a sample from「Godzilla-1.0 Godzilla Suite II」
(P)2023 TOHO CO., LTD.
(c)1954 TOHO MUSIC CORPORATION
(EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)

▼テレビ朝日系『ミュージックステーション』出演情報
2024年5月10日(金) 21:00〜21:54放送



■映画『ゴジラ×コング 新たなる帝国』

公開日：2024年4月26日
出演：レベッカ・ホール　ブライアン・タイリー・ヘンリー　ダン・スティーヴンス　カイリー・ホットル　アレックス・ファーンズ　レイチェル・ハウス　ファラ・チェン
監督：アダム・ウィンガード
脚本：テリー・ロッシオ　ジェレミー・スレイター　サイモン・バレット
製作：レジェンダリー・ピクチャーズ　ワーナー・ブラザース
(c)2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
公式サイト:godzilla-movie.jp
公式X：GodzillaMovieJP



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