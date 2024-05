大分県日出町にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」

「ハーモニーランド」では、2024年6月7日(金)より、梅⾬シーズンのハーモニーランドを楽しむイベント「とっておき♪のRainy Day」を開催!

期間中は、レインコートコスチュームのキャラクターたちによるライブショー「Rainy Day ⾬の⽇の出会い」が上演されるほか、オリジナルグッズの販売、雨の日だけ特別に撮影できる「ハーモニーフォトレイン」などが登場します。

ハーモニーランド「とっておき♪のRainy Day」

開催期間:2024年6月7日(金)〜7月9日(火)

サンリオエンターテイメントが運営する、大分県日出町の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」

イベント期間中は、レインコートコスチュームのキャラクターたちによるライブショー「Rainy Day ⾬の⽇の出会い」を上演。

ほかにもイベントオリジナルグッズの販売や、雨の日だけ特別に撮影できる「ハーモニーフォトレイン」も開催。

さらに2024年は、雨が降ると足元にサンリオキャラクターが浮かび上がるユニークなフォトジェニックアート「Rainworks(レインワークス)」が登場します。

梅雨シーズンだけの“とっておき♪”が溢れるイベントです。

ストーリー

雨の日のハーモニーランドって・・・実は、“とっておき!”。

「⾬でもハーモニーランドにいればhappyな気分になれる!」

⾬でもみんなと⼀緒に歌ったりダンスしたりして楽しくすごせば、⼼やまわりに「虹」がかかってハッピーになれます!

ライブショー「Rainy Day ⾬の⽇の出会い」

上演期間:2024年6月7日(金)〜7月9日(火)

上演時間:16:00〜16:25

上演場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ、クロミ、シナモロール、けろけろけろっぴ

ハーモニービレッジでは、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「けろけろけろっぴ」がレインコートコスチュームで登場する「Rainy Day ⾬の⽇の出会い」を上演。

テーマは「雨の日のステキな出会い」

雨の日に運命的に出会ったふたりを、キャラクターや雨のフェアリーが歌やダンスで祝福するドラマティックなショーです。

「けろけろけろっぴ」からは「けろけろけろっぴダンス」をプレゼント。

キャッチーな歌詞とリズムでいっしょに踊りたくなるダンスナンバーです。

ショーの最後にはキャラクターたちとのフォトタイムも楽しめます☆

「とっておき♪」レインコートコスチュームのスペシャルグリーティング

開催期間:2024年6月7日(金)〜7月8日(月)の特定日

開催時間:10:30〜

レインコートコスチュームのサンリオキャラクターと間近でふれあうことができるスペシャルグリーティングを開催。

事前に参加券の購入された方のみが参加できる特別なグリーティングです。

サンリオキャラクターとお話や写真撮影など、楽しいひとときを楽しめます。

※有料・事前予約制のイベントです。詳細はホームページを確認ください

ナイトショー限定コスチュームキャラクターとのハイタッチグリーティング

実施期間:2024年6月7日(金)〜6月16日(日)

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:ハローキティ・ディアダニエル・クロミ

「ハローキティ」「ディアダニエル」「クロミ」による、ハイタッチグリーティングを実施。

夜間営業日のみ上演される『Fun × Fan Night Show「GIVE YOU」』のコスチュームで登場します。

「ハローキティ」「ディアダニエル」「クロミ」の華やかなコスチュームにも注目です。

サンリオキャラクター⼤賞応援ありがとう!「とっておき♪」ハググリーティング

実施期間:2024年6月17日(月)〜7月9日(火)

実施時間:14:30〜

実施場所:ハーモニービレッジ

出演キャラクター:日によって変わります。スケジュールは後日発表

4⽉・5⽉に実施された「ハイタッチグリーティング」が『ハググリーティング』として帰ってきます。

キャラクターたちの「ありがとう」の気持ちのハグを受け取れる、特別なグリーティングです!

雨の日限定「とっておき♪」ハーモニーフォトレイン

開催期間:2024年6月7日(金)〜7月9日(火)

開催時間:10:30〜最大14:30(予定)

実施場所:ハーモニートレイン「ハーモニーパーク駅」

実施条件:ハーモニートレインが雨天による運休時

大好評の『「とっておき♪」ハーモニーフォトレイン』が復活します。

雨で「ハーモニートレイン」が運休しているときに限り、好きな席に座って写真を撮ることができる期間限定のサービスです。

キティ号とシナモン号のワッペンがついたオリジナルの制帽もこのイベント限定で登場し、制帽を被って乗車することもできます。

さらに、参加された記念に数量限定でポストカードがプレゼントされます。

※雨の状況によっては座れない席があります

※詳細はホームページを確認ください

雨の日は足元にサンリオキャラクターが現れる!「Rainworks(レインワークス)」

雨の日は園内の足元をサンリオキャラクターが彩ります。

「Rainworks(レインワークス)」とは、水に濡れると浮かび上がる不思議なフォトジェニックアートのこと。

お天気のいい日には見ることのできない、雨の日だけの「とっておき♪」なしかけです。

園内のどこに登場するかは、雨の日のお楽しみです☆

レインコートコスチュームのライブキャラクターグッズ

商品名・価格:

・アクリルスタンド:1,650円(税込)

・缶バッジ:495円(税込)

発売日:2024年6月7日(金)

販売場所:サンリオnakayokuショップ

期間中は、レインコートコスチュームを着用したライブキャラクターグッズが登場。

グッズラインナップは、アクリルスタンドと缶バッジの2種類です。

レインコートコスチュームのキャラクターたちによるライブショーや雨の日だけの特別演出で梅雨シーズンを楽しめるイベント。

ハーモニーランドの「とっておき♪のRainy Day」は、2024年6月7日(金)より開催です。

