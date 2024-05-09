¥µ¥ó¥¹¥Ý¿å¸ÍÀµÀ²¤Î¡ÖÀäÂÐËü·ô¡×ÏÀ¡Ö¥â¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÎËöµÓ¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡×
¡¡ÌÆÇÏÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ë¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤¬º£½µ¤Î¥á¥¤¥ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç19²óÌÜ¤ÈÎò»Ë¤ÎÀõ¤¤GµÀï¤À¤¬¡¢¥Æ¥ó¤«¤é·ã¤·¤¤¶¥ÇÏ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥È¡Ê18Æ¬¡Ë¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤Îºå¿ÀÌÆÇÏS¤Î1¡¢2ÃåÇÏ¥Þ¥¹¥¯¥È¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¡¢¥¦¥ó¥Ö¥é¥¤¥ë¡¢Ê¡ÅçÌÆÇÏS¾¡¤Á¤Î¥³¥¹¥¿¥Ü¥Ë¡¼¥¿¡¢Ãæ»³ÌÆÇÏS¤òÀ©¤·¤¿¥³¥ó¥¯¥·¥§¥ë¡¢Åìµþ¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ò1 2 2 1¡Ó¤È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤ë³¤³°±óÀ¬µ¢¤ê¤Î¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¡¢ºò½©¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¢ºòÊë¤ì¤Î¥¿¡¼¥³¥¤¥ºS¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Õ¥£¥¢¥¹¥×¥é¥¤¥É¤Î¤Û¤«Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÍÎÏ³ÆÇÏ¤ÎÎÏ¤ËÂç¤¤Ê³«¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤GµÀï¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î18²ó¤Ç¡¢ÇÏÃ±¤Ë¤è¤ëËüÇÏ·ô¤Ï7²ó¡ÊÇÏÏ¢¤Ï4²ó¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ï5¾¡¡Ê2Ãå4²ó¡Ë¡¢2ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ï2¾¡¡Ê2Ãå0²ó¡Ë¡£1¡¢2ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼·èÃå¤Ï¤ï¤º¤«1²ó¡£Âç¤¤¯¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤ÇÆñ²ò¤Ê°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¡¢6ºÐ°Ê¾å¤Î¸ÅÇÏ¤Ï1¾¡¡Ê2Ãå1²ó¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢½Ð¤ëËë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£ÇÈ¤Ë¾è¤ë4ºÐÇÏ¤¬°µÅÝÅª¤Ç9¾¡¡Ê2Ãå12²ó¡Ë¡¢½¼¼ÂÃø¤·¤¤5ºÐÇÏ¤¬7¾¡¡Ê2Ãå5²ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î2À¤Âå¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬ÇÏ·ô¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅöÊý¤È¤·¤Æ¤âºÇ¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢4ºÐÇÏ¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Ê¤À¡£
¡¡¿·ÇÏ¡½ ÆÃÊÌ¤òÏ¢¾¡¤·¡¢Áá¤¯¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â¨¡¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬À°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÉÔÍø¤òÈï¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆGµÀï¡ÊNHK¥Þ¥¤¥ëC6Ãå¡¢½©²Ú¾Þ5Ãå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¥Ï¥º¥ì¤Î·ë²Ì¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âAJCC4Ãå¡¢Â³¤¯ºå¿ÀÌÆÇÏS¤¬3Ãå¤È¡¢¤¢¤È¤Ò¤ÈÂ©Â¤ê¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥³¥ó¥Þ3ÉÃº¹°ÊÆâ¤Ç¤ÎÀËÇÔ¡£Ç¯¤ò±Û¤·¤ÆÇÏÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡Ö3ºÐ»þ¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÄ´À°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ÎÄ´¶µ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÆÇÏ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤È¡¢ÉðÆ£Ä´¶µ»Õ¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡Ãæ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÈ´·²¤Ë¤è¤¯¡¢·Î¸Å¤ÎÆ°¤¤â¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥±¥Á¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤Ä´À°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ï¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ß¤Ç¡Ò1 0 2 3¡Ó¤È¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Á°µ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÉÔÍø¤ä¥í¥¹¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¡£¶¯Îõ¤ÊËöµÓ¤¬¿È¾å¤ÎÇÏ¤À¤±¤Ë¡¢Ä¾Àþ¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Åìµþ¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ìÅý¡ÊÊì·Ï¡Ë¤â¤¤¤¤¡£5ÂåÊì¥Ï¥¤¥¯¥ì¥¢¤ÏÊ©¥ª¡¼¥¯¥¹¡¢±Ñ1000¥®¥Ë¡¼¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¡¢Ì¾ÈË¿£ÌÆÇÏ¥¦¥¤¥ó¥É¥¤¥ó¥Ï¡¼¥Ø¥¢¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÊì¡Ë¤ÎÁÄÊì¡£¤Þ¤µ¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤è¤¯¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤ò¾ò·ï¤ËÂç¤¤¯ÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£