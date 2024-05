俳優の北村匠海と清原果耶がブランドアンバサダーを務める『niko and ...』(ニコアンド)の夏シーズンビジュアルが9日、特設サイトで公開された。2人が着こなす「niko and ...」の夏の最新スタイリングをサイト内で掲載している。「niko and ...」は今年、”であう にあう”をメインコピーとし、ファッションとライフスタイルの楽しさを幅広い層に提案する。今年の舞台は何かと何かを出会わせることで不思議な未知を生み出していく場所「であうにあう編集部」。夏のシーズンビジュアルでは編集部員だけではなく、“オフィスごと”一緒に移動してワーケーションへ。仕事は残っているけれど、少し浮かれ気分な編集部となっている。夏を感じる広大な自然に編集部オフィスがそのまま出現しているという、違和感がある見た目。しかし、なぜか不思議とマッチしている。違和感が掛け合わさることで、未知が生み出されていく編集部で、”であう にあう”を表現する。サイト内では、ワーケーション中の編集部を舞台とした、北村と清原が着こなす夏の最新スタイリングを掲載。特別コンテンツの「今日の編集部」では、「であうにあう編集部」の日常を撮影したスナップ風写真を日々更新する。パペット編集長の日常や、2人のオフショットを随時公開する。