Netflixシリーズ『涙の女王』で注目を集めた俳優のキム・ジウォンが、初の来日ファンミーティング『KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN』を7月に東京・大阪で開催することが決定した。数々のヒットドラマ『太陽の末裔』『私の解放日誌』などに出演し、圧倒的な演技力と美貌で知られるキム・ジウォン。最新作『涙の女王』では財閥3世でデパートの社長ホン・ヘインを熱演。Netflixで全世界に配信され、Netflixグローバルトップ10のテレビ・非英語部門で1位を獲得。韓国内では『愛の不時着』の記録を超えて、tvN局歴代最高の視聴率を達成した。

キム・ジウォンは6月にソウルでファンミーティング『KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE 』を開催。ソウルに続き、7月に東京・大阪で日本公演が開催されることとなる。また、来日に合わせて本人から日本語のメッセージも到着。『涙の女王』で見せたクールなイメージとのギャップも見どころとなっている。■『KIM JI WON 1ST FANMEETING BE MY ONE in JAPAN』・7月7日 大阪・NHK大阪ホール午後4時開場/午後5時開演・7月10日 東京・NHKホール午後5時30分開場/午後6時30分開演