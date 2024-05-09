3月実質賃金2.5%減、予想以上の減少 現金給与総額は27カ月連続プラスも伸び縮小 3月実質賃金2.5%減、予想以上の減少 現金給与総額は27カ月連続プラスも伸び縮小

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3月実質賃金2.5%減、予想以上の減少 現金給与総額は27カ月連続プラスも伸び縮小



実質賃金（3月）08:30

結果 -2.5%

予想 -1.4% 前回 -1.8%（-1.3%から修正）（前年比）



現金給与総額（3月）08:30

結果 0.6%

予想 1.4% 前回 1.4%（1.8%から修正）（前年比）



3月の実質賃金は2.5%減と24カ月連続で減少、予想以上に減少した。賃金の伸びが物価高に追いつかない状況が続く。現金給与総額は0.6%増と27カ月連続のプラスとなり過去最長を更新。ただ伸び率は縮小した。ボーナスなどの特別給与が9.4％減と全体を押し下げた。

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