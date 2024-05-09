3月実質賃金2.5%減、予想以上の減少　現金給与総額は27カ月連続プラスも伸び縮小

実質賃金（3月）08:30
結果　-2.5%
予想　-1.4%　前回　-1.8%（-1.3%から修正）（前年比）

現金給与総額（3月）08:30
結果　0.6%
予想　1.4%　前回　1.4%（1.8%から修正）（前年比）

3月の実質賃金は2.5%減と24カ月連続で減少、予想以上に減少した。賃金の伸びが物価高に追いつかない状況が続く。現金給与総額は0.6%増と27カ月連続のプラスとなり過去最長を更新。ただ伸び率は縮小した。ボーナスなどの特別給与が9.4％減と全体を押し下げた。