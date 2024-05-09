¡ÖÉðµïÍ³¼ùvs.Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼ÔÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«? ¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¨¡¡£
¤¤¤Þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀïÀþ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·î6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÉðµïÍ³¼ù(Âç¶¶/27ºÐ)¤¬¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼(¹ë½£/33ºÐ)¤òÇË¤êWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê4ÃÄÂÎ(WBA¡¢WBC¡¢IBF¡¢WBO)¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤òÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ä¾¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¹â¤¯·Ç¤²¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¿·²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù(¼Ì¿¿¡§Æ£Â¼¥Î¥¾¥ß)
º£¸å¡¢£´¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î´Ö¤Ç²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«? ¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼ÔÂÐ·è¡ÖÉðµïÍ³¼ùvs.Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«? ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀïÀþ¤Îº£¸å¤òÀê¤¦¨¡¡£
¡û¢£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¤¢¤ë¤«
¡Ö²¿¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£º£Æü¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉðµïÍ³¼ù¤Ï¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
5·î6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ØPrime Video Presents Live Boxing 8¡Ù¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
·è¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è·à¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª¤Î12¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥â¥í¥Ë¡¼¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤òÊ¹¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·3-0(117-110¡¢2¼Ô¤¬116-111)¤ÇÉðµï¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÂ×´§¡¢JBC(ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó)¸øÇ§¤ÎÆüËÜ¥¸¥à½êÂ°100¿ÍÌÜ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¥í¥Ë¡¼(º¸)¤Ë±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤ëÉðµï(¼Ì¿¿¡§Æ£Â¼¥Î¥¾¥ß)
°æ¾å¾°Ìï¤¬4ÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯1·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯4¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀïÀþ¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÒWBA²¦¼Ô¡Ó°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶/28ºÐ)2023Ç¯4·î³ÍÆÀ¡£
¡ÒWBC²¦¼Ô¡ÓÃæÃ«½á¿Í(M.T/26ºÐ)2024Ç¯2·î³ÍÆÀ¡£
¡ÒIBF²¦¼Ô¡ÓÀ¾ÅÄÎ¿Í¤(Ï»Åç/27ºÐ)2024Ç¯5·î³ÍÆÀ¡£
¡ÒWBO²¦¼Ô¡ÓÉðµïÍ³¼ù(Âç¶¶/27ºÐ)2024Ç¯5·î³ÍÆÀ¡£
°æ¾å¤Ï¡¢5¡¦£¶Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀÐÅÄ¾¢(°æ²¬/32ºÐ)¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·2ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï¥Õ¥é¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤È¹ç¤ï¤»3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡£À¾ÅÄ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Î2ÆüÁ°¤Ë¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³/31ºÐ)¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
4¿Í¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¹Ô¤¤¡Ö4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡×¤ò·è¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¦ºÂÇ§ÄêÃÄÂÎ¤¬»ØÌ¾»î¹ç¤òÀßÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£¸å¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ï¤µ¤é¤Ë³èµ¤¤Å¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
·èÀïÍâÆü¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÉðµï¡£ÎÙ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸µ3³¬µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÈ¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼(¼Ì¿¿¡§Æ£Â¼¥Î¥¾¥ß)
¡û¢£Áá¤±¤ì¤Ð12·î¤Ë¡ÖÌ´¤ÎÂÐ·è¡×¼Â¸½
¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤Î¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý/25ºÐ)¡£
47¾¡ÌµÇÔ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡õÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢ºòÇ¯£´·î¤ËÀï¾ì¤ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë°Ü¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÀïÁ´¾¡¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°(WBA7°Ì¡¢WBO10°Ì)¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢´ÑÀï¸å¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö(ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÆÈÀê¤Ï)ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤ËÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×
Æá¿ÜÀî¤¬À¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¤âË¾¤à¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼ÔÂÐ·è¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉðµïÍ³¼ùvs.Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¡£
Æá¿ÜÀî¤ÏRISE¡¢Éðµï¤ÏK-1¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÂÐÖµ¡Ä¤³¤ì¤Û¤É´Ñ¤ë¼Ô¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅ·¿´¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏOPBF(ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ)¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¤Ù¤¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
ÀµÏÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶½¹Ô¤À¡£¤½¤ì¤ËÆá¿ÜÀî¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ©Àï»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡¢»þ´ü¾°Áá¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¡Ö¥É¥ëÈ¢¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤Ì¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£Äë·ý¡¢Âç¶¶Î¾¿Ø±Ä¤âÉ¬¤º¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£
WBA¡¢WBOÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡£º¸¤Ï¸µ2³¬µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼(¼Ì¿¿¡§SLAM JAM)
¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Éðµï¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢IBF¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£Æá¿ÜÀî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼4ÀïÌÜ¤â¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤Ï9·î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦²¦ºÂ½éËÉ±ÒÀï¤ÇÉðµï¤¬WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆá¿ÜÀî¤¬ Ï¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÎ¾Íº¤ÎÂÐ·èµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¤Î12·î¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÉðµïÍ³¼ùvs.Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¸«¤ë¡£¤³¤³¤ÇÉðµï¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥É¥é¥Þ¤Ï´°·ë¡£¤À¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Ê¤é¼¡¤Ï³¬µé¤ò°ì¤Äµó¤²¤Æ°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶/31ºÐ)Àï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢º£À¤µª2ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¡×¤«¨¡¡£
¢§ÉðµïÍ³¼ù¡¢°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¡È²á¹ó¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤Ø¤Î½¤¹Ô¤òÌÀ¤«¤¹¡ØPrime Video Presents Live Boxing 8¡Ù°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«
Ê¸/¶áÆ£Î´É×
¶áÆ£Î´É× ¤³¤ó¤É¤¦¤¿¤«¤ª 1967Ç¯1·î26Æü¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉôºß³ØÃæ¤«¤éÀìÌç»ï¤Îµ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¡¦¥¤¥ó¥ÉÂ¾¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ò£±Ç¯Í¾¤êÊüÏ²¤·¤¿¸å¤Ë³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£91Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸³è¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³ÊÆ®µ»¤ò¤Ï¤¸¤áÌîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Åù¡¹¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ªÅù¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤¬»à¤ó¤ÀÆü¡£¡Á¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼vs.¹âÅÄ±äÉ§20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡Ø¥°¥ì¥¤¥·¡¼°ìÂ²¤Î¿¿¼Â ¡Á¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·É°¦¤¹¤ë¥¨¥ê¥ª¤Î¤¿¤á¤Ë¡Á¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡Ø¾ðÇ®¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼ ¡Á¾®ÎÓÈËÊª¸ì¡Á¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó ¡Á¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤Î¤ê¤³¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Á¡Ù¡Ø½ÀÆ»¤ÎÉã¡¢ÂÎ°é¤ÎÉã ²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¼®Ê¸¼Ò¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ØÅÁÀâ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥é¥ó¥Ê¡¼à¤¤¤À¤Æ¤óá¶â·ª»Í»°¡Ù(¼®Ê¸¼Ò)
¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤¬»à¤ó¤ÀÆü ¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼VS郄ÅÄ±äÉ§ 20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ä¾¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¹â¤¯·Ç¤²¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¿·²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù(¼Ì¿¿¡§Æ£Â¼¥Î¥¾¥ß)
¡û¢£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¤¢¤ë¤«
¡Ö²¿¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£º£Æü¤Î»î¹çÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉðµïÍ³¼ù¤Ï¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
5·î6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ØPrime Video Presents Live Boxing 8¡Ù¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
·è¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è·à¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª¤Î12¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥â¥í¥Ë¡¼¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤òÊ¹¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·3-0(117-110¡¢2¼Ô¤¬116-111)¤ÇÉðµï¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÂ×´§¡¢JBC(ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó)¸øÇ§¤ÎÆüËÜ¥¸¥à½êÂ°100¿ÍÌÜ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¥í¥Ë¡¼(º¸)¤Ë±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤ëÉðµï(¼Ì¿¿¡§Æ£Â¼¥Î¥¾¥ß)
°æ¾å¾°Ìï¤¬4ÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯1·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯4¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀïÀþ¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÒWBA²¦¼Ô¡Ó°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶/28ºÐ)2023Ç¯4·î³ÍÆÀ¡£
¡ÒWBC²¦¼Ô¡ÓÃæÃ«½á¿Í(M.T/26ºÐ)2024Ç¯2·î³ÍÆÀ¡£
¡ÒIBF²¦¼Ô¡ÓÀ¾ÅÄÎ¿Í¤(Ï»Åç/27ºÐ)2024Ç¯5·î³ÍÆÀ¡£
¡ÒWBO²¦¼Ô¡ÓÉðµïÍ³¼ù(Âç¶¶/27ºÐ)2024Ç¯5·î³ÍÆÀ¡£
°æ¾å¤Ï¡¢5¡¦£¶Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀÐÅÄ¾¢(°æ²¬/32ºÐ)¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·2ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï¥Õ¥é¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¤È¹ç¤ï¤»3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡£À¾ÅÄ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Î2ÆüÁ°¤Ë¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³/31ºÐ)¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
4¿Í¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¹Ô¤¤¡Ö4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡×¤ò·è¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²¦ºÂÇ§ÄêÃÄÂÎ¤¬»ØÌ¾»î¹ç¤òÀßÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢³Æ¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£¸å¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ï¤µ¤é¤Ë³èµ¤¤Å¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
·èÀïÍâÆü¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÉðµï¡£ÎÙ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸µ3³¬µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÈ¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼(¼Ì¿¿¡§Æ£Â¼¥Î¥¾¥ß)
¡û¢£Áá¤±¤ì¤Ð12·î¤Ë¡ÖÌ´¤ÎÂÐ·è¡×¼Â¸½
¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙÈ´·²¤Î¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý/25ºÐ)¡£
47¾¡ÌµÇÔ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡õÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢ºòÇ¯£´·î¤ËÀï¾ì¤ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë°Ü¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÀïÁ´¾¡¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°(WBA7°Ì¡¢WBO10°Ì)¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢´ÑÀï¸å¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö(ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÆÈÀê¤Ï)ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤ËÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×
Æá¿ÜÀî¤¬À¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¤âË¾¤à¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼ÔÂÐ·è¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉðµïÍ³¼ùvs.Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¡£
Æá¿ÜÀî¤ÏRISE¡¢Éðµï¤ÏK-1¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÎÂÐÖµ¡Ä¤³¤ì¤Û¤É´Ñ¤ë¼Ô¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅ·¿´¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏOPBF(ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ)¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¤Ù¤¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
ÀµÏÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶½¹Ô¤À¡£¤½¤ì¤ËÆá¿ÜÀî¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ©Àï»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡¢»þ´ü¾°Áá¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¡Ö¥É¥ëÈ¢¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤Ì¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£Äë·ý¡¢Âç¶¶Î¾¿Ø±Ä¤âÉ¬¤º¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£
WBA¡¢WBOÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡£º¸¤Ï¸µ2³¬µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼(¼Ì¿¿¡§SLAM JAM)
¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Éðµï¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢IBF¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£Æá¿ÜÀî¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼4ÀïÌÜ¤â¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤Ï9·î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦²¦ºÂ½éËÉ±ÒÀï¤ÇÉðµï¤¬WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆá¿ÜÀî¤¬ Ï¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÎ¾Íº¤ÎÂÐ·èµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¤Î12·î¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÉðµïÍ³¼ùvs.Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¸«¤ë¡£¤³¤³¤ÇÉðµï¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥É¥é¥Þ¤Ï´°·ë¡£¤À¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Ê¤é¼¡¤Ï³¬µé¤ò°ì¤Äµó¤²¤Æ°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶/31ºÐ)Àï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢º£À¤µª2ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¡×¤«¨¡¡£
¢§ÉðµïÍ³¼ù¡¢°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¡È²á¹ó¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥Ù¥ë¥È³ÍÆÀ¤Ø¤Î½¤¹Ô¤òÌÀ¤«¤¹¡ØPrime Video Presents Live Boxing 8¡Ù°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«
Ê¸/¶áÆ£Î´É×
¶áÆ£Î´É× ¤³¤ó¤É¤¦¤¿¤«¤ª 1967Ç¯1·î26Æü¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô½Ð¿È¡£¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉôºß³ØÃæ¤«¤éÀìÌç»ï¤Îµ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¡¦¥¤¥ó¥ÉÂ¾¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ò£±Ç¯Í¾¤êÊüÏ²¤·¤¿¸å¤Ë³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£91Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸³è¡£µ¢¹ñ¸å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³ÊÆ®µ»¤ò¤Ï¤¸¤áÌîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Åù¡¹¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ªÅù¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤¬»à¤ó¤ÀÆü¡£¡Á¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼vs.¹âÅÄ±äÉ§20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡Ø¥°¥ì¥¤¥·¡¼°ìÂ²¤Î¿¿¼Â ¡Á¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·É°¦¤¹¤ë¥¨¥ê¥ª¤Î¤¿¤á¤Ë¡Á¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡Ø¾ðÇ®¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼ ¡Á¾®ÎÓÈËÊª¸ì¡Á¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó ¡Á¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤Î¤ê¤³¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡Á¡Ù¡Ø½ÀÆ»¤ÎÉã¡¢ÂÎ°é¤ÎÉã ²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¼®Ê¸¼Ò¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¡ØÅÁÀâ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥é¥ó¥Ê¡¼à¤¤¤À¤Æ¤óá¶â·ª»Í»°¡Ù(¼®Ê¸¼Ò)
¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¤¬»à¤ó¤ÀÆü ¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼VS郄ÅÄ±äÉ§ 20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é