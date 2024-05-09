９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・日銀消費活動指数

２０：００ 英・英中央銀行金融政策委員会（ＭＰＣ）が結果と議事要旨発表

２０：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札

※中・貿易収支

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：キリンＨＤ<2503>，味の素<2802>，ＪＴ<2914>，旭化成<3407>，ＳＵＭＣＯ<3436>，花王<4452>，武田<4502>，小野薬<4528>，参天薬<4536>，富士フイルム<4901>，コスモＨＤ<5021>，日本製鉄<5401>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，ダイキン<6367>，栗田工<6370>，ブラザー<6448>，パナＨＤ<6752>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，川重<7012>，日産自<7201>，ニコン<7731>，スクリン<7735>，東建物<8804>，住友不<8830>，西武ＨＤ<9024>，日テレＨＤ<9404>，ＳＢ<9434>，ＮＴＴデータ<9613>，カプコン<9697>，コナミＧ<9766>ほか



出所：MINKABU PRESS