・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．９９ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３２２．３ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７３６．１セント（＋５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１６．００セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４５．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２１２．７５セント（－１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．０１（－０．５６）

出所：MINKABU PRESS