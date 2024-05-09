８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．９９ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２２．３ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３６．１セント（＋５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１６．００セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４５．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１２．７５セント（－１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．０１（－０．５６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．９９ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２２．３ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３６．１セント（＋５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１６．００セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４５．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１２．７５セント（－１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．０１（－０．５６）
出所：MINKABU PRESS