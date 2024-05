フジテレビの人気バラエティ番組『逃走中』を映画化した『逃走中 THE MOVIE』(7月19日公開)に、津田篤宏(ダイアン)、長谷川雅紀(錦鯉)、クロちゃん(安田大サーカス)、久保田かずのぶ(とろサーモン)、小宮浩信(三四郎)、大久保嘉人、景井ひな、ハリー杉山、大島麻衣、横山涼ら10人が本人役で出演することが発表された。本作への出演にあたり、津田・長谷川からは「ダイアン津田の出てるシーンは瞬き厳禁ですよ!観てくださった方にはスーを差し上げます!」(津田)、「こ〜んに〜ちは〜!!!映画にはバラエティと違う緊張感がありますね。親子で観てね!」(長谷川)と、持ち前のギャグを交えながらコメント。

さらにクロちゃんは「いつもはいつ捕まるかわからないドキドキの緊張感があるけど、今回は役者としての緊張感…ちょっと声色変えたり演技しようかなって思ったんだけどクロちゃんのままでいてくれって言われました。重要なシーンを担っていますので、皆さん!絶対観てよ〜!」と撮影時のエピソードを明かしつつ見どころをアピール。一方、久保田・小宮は「“逃走中見ました”って子どもに声かけられたことはないんですけれども…全国にいるたくさんの久保田ファンの子どもたち!この夏は『逃走中 THE MOVIE』で決まりだぜ!」(久保田)、「TVの時は初っ端に毎回捕まってるので、営業に行っても子どもに『小宮にだったら勝てる』って言われるんです(笑)。今回はどこで捕まるのかこうご期待、ってことですね!」(小宮)と自虐を炸裂させたコメントを寄せている。“逃走中芸人”とともに、元サッカー日本代表の大久保、TikTokフォロワー数1000万人(4月23日時点)超えを誇る景井、司会やリポーター、モデル、俳優とマルチな活躍を見せるハリー、元AKB48メンバーで卒業後もバラエティを中心に存在感を放つ大島、スーパー戦隊シリーズ第42作『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』(2018年)に出演後、ドラマや映画、舞台と多方面で活躍中の横山らが、物語を盛り上げる。■キャストコメント(全文)●津田篤宏(ダイアン)映画、楽しみですね!バラエティの時はみんな笑って緊張感あってていうのがあると思うんですけど、今回の映画は緊張感のほうが特にいつもの何十倍も強いと思うんで。みなさん『逃走中 THE MOVIE』ぜひご覧ください!ダイアン津田の出てるシーンは瞬き厳禁ですよ!観てくださった方にはスーを差し上げます!受け取ってください!●長谷川雅紀(錦鯉)こ〜んに〜ちは〜!!!映画にはバラエティと違う緊張感がありますね。でも役者・長谷川雅紀としてのスタートラインは切れたのかと。ここからはいろいろと声がかかるんだろうと思うとデビュー作が『逃走中 THE MOVIE』なのは良いですね。映画とTVで共通するのは、ハンターは怖い、ってことです(笑)親子で観てね!●クロちゃん(安田大サーカス)映画版ということで、普段バラエティで活躍しているクロちゃんが『逃走中 THE MOVIE』に出るしんよ〜!いつもはいつ捕まるかわからないドキドキの緊張感があるけど、今回は役者としての緊張感…ちょっと声色変えたり演技しようかなって思ったんだけどクロちゃんのままでいてくれって言われました。『逃走中』は子どもたちがいっぱい見てますからね、これで評価が上がればいいと思います。重要なシーンを担っていますので、皆さん!絶対観てよ〜!クロちゃんは映画もバラエティも二刀流!わわわわ〜!●久保田かずのぶ(とろサーモン)出演が決まってうれしかったですね。ありがたいですよ。実際「逃走中見ました」って子どもに声かけられたことはないんですけれども…全国にいるたくさんの久保田ファンの子どもたち!この夏は『逃走中 THE MOVIE』で決まりだぜ!●小宮浩信(三四郎)TVの時は初っ端に毎回つかまってるので営業に行っても子どもに「小宮にだったら勝てる」って言われるんです(笑)。開始1分半で捕まったこともあるし、本編前のハンターもいるシミュレーションでも捕まりました。本編スタートより前に捕まるっていう。運が悪いのかな。毎回結構ガチで逃げてるんですけどね…。今回はどこで捕まるのかこうご期待、ってことですね!いつも通りにはならないよってところを見せつけたいです。●大久保嘉人TVバラエティの逃走中にはお世話になってます。お芝居はやったことがないので、大丈夫かなって思いましたが、すぐ引き受けました(笑)。こんな経験は初めてだったので緊張しましたけどすごく楽しかったです。本当に楽しくてちょっと怖い映画になっていると思います。普段テレビで見ている逃走中とはまた違ったものが見られると思うので、お楽しみに!しっかり僕のことも見つけてください!●ハリー杉山Hello Hello!ノンストップ!ハリー杉山です!絶対出たいと思っていたコンテンツの中で、しかも映画じゃないですか。うれしい気持ちでいっぱいです。今までの逃走中では見たことのない展開があると思います。皆さん、今年の夏、老若男女関係ないです。ぜひとも家族や大切なみんなと一緒に『逃走中 THE MOVIE』をたっぷりと楽しんでいただきたいです!Check it!●景井ひな私、バラエティの『逃走中』には1回しか出たことがないんですけど…まさかの『逃走中 THE MOVIE』に出ちゃったっていう(笑)。またバラエティの『逃走中』にも出たいです!映画の撮影も楽しかったです!お楽しみに!●大島麻衣皆さんが大好きな逃走中が劇場版になってやってまいります!にこやかに見ているといつもの『逃走中』とは打って変わって、かなりドキドキハラハラするような展開になっていますが、とても面白く観られると思います。ぜひ、最後までご覧ください!私のことも探してね〜!●横山涼20周年…それだけ愛されての映画化は本当にワクワクしますね。TVより先に映画に出演というまさかの展開になりましたが、うれしいです。『逃走中 THE MOVIE』は本当に臨場感あふれる、リアリティのある、緊張感のあるめちゃくちゃ面白い作品になってると思うので、ぜひ劇場に足を運んでください!どれだけ怖くても、劇場からは逃げ出さないように最後まで目を離さずに見てくれたら嬉しいです!