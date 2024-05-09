»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤ÎÄ¹ÃË¡¦»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·
»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡Ê»£±Æ¡¦Â¼¾å½ç°ì¡Ë
»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ØRakuten GirlsAward 2024 SPRING¡¿SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡ÖGRAPEFRUIT MOON¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½¥±¥ß¥«¥ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î1990Ç¯¡ÖSOUND VISION¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤ÎÄ¹Âµ¤Î³«¶ß¥·¥ã¥Ä¤ò³«¤±¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çñ¥ÁÖ¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤Ì¥Î»¤·¤¿¡£
»ÔÂ¼Í¥ÂÁ¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î³«ºÅ¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2023 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£