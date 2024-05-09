　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の3万8380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41092.67円　　ボリンジャーバンド3σ
40274.31円　　ボリンジャーバンド2σ
39765.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39455.96円　　ボリンジャーバンド1σ
38735.00円　　一目均衡表・基準線
38637.60円　　25日移動平均
38388.00円　　75日移動平均
38380.00円　　9日夜間取引終値
38374.00円　　5日移動平均
38202.37円　　8日日経平均株価現物終値
38100.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円　　一目均衡表・転換線
37819.24円　　ボリンジャーバンド-1σ
37000.89円　　ボリンジャーバンド2σ
36182.53円　　ボリンジャーバンド3σ
34774.95円　　200日移動平均


株探ニュース