日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の3万8380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41092.67円 ボリンジャーバンド3σ
40274.31円 ボリンジャーバンド2σ
39765.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39455.96円 ボリンジャーバンド1σ
38735.00円 一目均衡表・基準線
38637.60円 25日移動平均
38388.00円 75日移動平均
38380.00円 9日夜間取引終値
38374.00円 5日移動平均
38202.37円 8日日経平均株価現物終値
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円 一目均衡表・転換線
37819.24円 ボリンジャーバンド-1σ
37000.89円 ボリンジャーバンド2σ
36182.53円 ボリンジャーバンド3σ
34774.95円 200日移動平均
株探ニュース
41092.67円 ボリンジャーバンド3σ
40274.31円 ボリンジャーバンド2σ
39765.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39455.96円 ボリンジャーバンド1σ
38735.00円 一目均衡表・基準線
38637.60円 25日移動平均
38388.00円 75日移動平均
38380.00円 9日夜間取引終値
38374.00円 5日移動平均
38202.37円 8日日経平均株価現物終値
38100.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38040.00円 一目均衡表・転換線
37819.24円 ボリンジャーバンド-1σ
37000.89円 ボリンジャーバンド2σ
36182.53円 ボリンジャーバンド3σ
34774.95円 200日移動平均
株探ニュース