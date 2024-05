ウェアラブルカメラで遠隔サポートする無料サービス！アスベスト調査分析

アスベストの調査・分析業務を行うアスベスト調査分析は、アスベストの現地調査をウェアラブルカメラで遠隔サポートする無料サービスを2024年3月より提供開始しました。

2024年5月22日(水)〜2024年5月24日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「2024NEW環境展」へ出展します。

アスベスト調査分析

リモートサポートサービス

アスベストの現地調査をウェアラブルカメラで遠隔サポートする無料サービスは2022年法改正で建物解体時におけるアスベスト事前調査報告の義務化、2023年にはアスベスト調査員の有資格化が施行します。

安全への厳正化が進む中、建設会社や工事会社においてはアスベスト調査の有資格者不足問題や働き方改革ともあいまって、業務効率向上はもとより、有資格者づくりや経験の少ない調査員のスキル向上が喫緊の課題です。

アスベスト調査に関わるDXの一つとして生産性向上、人材育成や技術支援、ひいては安全性にも寄与できると考えているとの事です。

サービスの特徴

アスベスト調査分析業界初※のウェアラブルカメラによるリモートサポートサービスが企業様の現地調査と人材育成をお手伝いします※同社調べウェアラブルカメラによる現地調査映像をPCで情報共有しながら、同社の経験豊富な調査スタッフがリアルタイムで指示・サポートします。正確・迅速に、かつコストを掛けずに現地調査を進めていただけるよう、ウェアラブルカメラレンタル費、遠隔サポート費、ともに無料で提供しています。※本サービス利用時のアスベスト分析を同社にご委託いただける企業様対象スキル・経験不足の有資格者の戦力化、OJT、オンラインセミナー等、ご活用シーンは多面的です。

アスベスト対策をフルサポート

リモートサポートサービス

アスベストの現地調査をウェアラブルカメラで遠隔サポートする無料サービスは2024年5月22日(水)〜2024年5月24日(金)、「2024NEW環境展」の同社出展ブースにて、実際に体験できます。

