NiziUの最新音楽映像作品『NiziU Live with U 2023"COCO! nut Fes."-Stadium Special- in ZOZO Marine Stadium』が、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc(以下BD)を合計した、5月9日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」(5月13日付)において、自身初となる1位を獲得した。初週売上は、1.9万枚(本作はBDのみの発売)。本作は、昨年開催されたNiziU初のスタジアムライブを収録した映像作品。全国ツアー『NiziU Live with U 2023 "COCO! nut Fes."』の追加公演かつ最終公演となった、ZOZOマリンスタジアムでのライブの様子が収められている。DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2024年5月13日付:集計期間:2024年4月29日〜5月5日)>