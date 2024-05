NewJeans、ロッテ「ZERO（ゼロ）」新CMが5月13日より全国公開…日本語コメント＆ビハインド映像が解禁

株式会社ロッテは、砂糖・糖類ゼロの「ZERO(ゼロ)」ブランドの新広告モデルに2022年デビューの5人組グループNewJeansを起用した、新TVCM「This is おいしいZERO チョコ篇」(15秒)、「This is おいしいZERO アイス篇」(15秒)を2024年5月9日(木)よりZEROブランドサイト等で公開、5月13日(月)より全国でオンエア開始する。5月13日(月)より全国でオンエア開始となる新TVCMのコンセプトは「This is おいしい ZERO」。「This is おいしいZERO チョコ篇」では、お菓子パーティーさながらにテーブルいっぱいの「ZERO」のお菓子をメンバーたちが嬉しそうに眺め、バータイプのチョコのゼロをチョイス。メンバーのハニが思わずひとくちかじり、笑顔になる様子が描かれている。

◆NewJeans コメント

◆This is おいしいZERO チョコ篇

◆This is おいしいZERO アイス篇

◆SNS企画:NewJeansによるクイズ企画を実施!

◆撮影レポート

一方、「This is おいしいZERO アイス篇」は、ダンスレッスンのスタジオにシーンが変わり、休憩中のメンバーのもとにワゴンいっぱいの「ZERO」アイスを持ってミンジとハニが登場。それぞれがZEROミニカップ<バニラ>を選んで楽しそうにセルフィ―を撮る中、一足先にアイスを堪能するヘリンの姿が。今回のTVCMでは、NewJeansの5人が仲良く自然体で「ZERO」を楽しむ姿を通して、砂糖・糖類ゼロ(食品表示基準に基づき、糖類0.5g未満(100g当り)を糖類0(ゼロ)とする。砂糖は食品表示基準における糖類に該当する。糖類は糖質の一部。本品は糖質を含む)なのに美味しいという価値とともに、「おやつの時間も体のことを気にする方が増えているこの時代に、無理なく自然体で食べられるお菓子」という「ZERO」の新しい魅力を伝える。またCMソングとして、6月21日(金)リリースのNewJeans日本デビューダブルシングル収録曲「Right Now」を起用。本曲の歌唱部分が、初公開される。アップテンポなメロディーがクセになり、一度聴いたら忘れられない曲調の「Right Now」が、「ZERO」を楽しむメンバーの様子を盛り上げている。さらに、WEB-CM「This is おいしいZERO篇」も5月13日(月)から公開される。「ZERO」ブランド商品を味わうメンバー5人それぞれの満面の笑みに注目が集まる。そして5月13日(月)より、NewJeansが「ZERO」に関するクイズを出題するSNSキャンペーンがスタートする。メンバーの持っているパネルに書かれたヒントを頼りに正解を導くクイズとなっている。ヒントが見えないようにイタズラする中で見せるメンバー同士の仲睦まじい様子も注目ポイントだ。そして、PRコメント撮影に彼女たちは、CM冒頭と最後のシーンで着用している「ZERO」のブランドカラーをイメージした、シックなベージュの色合いの衣装で登場した。NewJeans:こんにちは、NewJeansです!ヘリン:今回、私たちNewJeansがロッテ「ZERO」の新広告モデルを務めることになりました!ハニ:「ZERO」はチョコやアイス、たくさんの種類があって撮影のときもとってもわくわくしました!ミンジ:どの商品も砂糖ゼロ・糖類ゼロなのに満足できるおいしさでびっくりしました!ヘイン:いろんなおいしいお菓子をみんなと食べることができて、本当に楽しい撮影でしたね!ダニエル:CMを見て、「ZERO」とNewJeansをもっと好きになってもらえると嬉しいです!NewJeans:This is おいしいZERO!レトロっぽさがありつつもモダンな小物が置かれた部屋をイメージしたスタジオで実施された本TVCMの撮影。チルしているかのようにリラックスした様子で撮影に臨んでいたNewJeansの5人。テーブルの上に置かれたたくさんの「ZERO」を見ながら、「これが好き!」など楽しそうに話していた。「ZERO meets NewJeans」の掛け声とともに、ファッションムービーのようにスタイリッシュでクールな衣装に身を包み、クールな表情を決めるNewJeansのメンバーたち。一転して、自宅リビングのような空間に集まり、テーブルいっぱいに広がった「ZERO」のお菓子を眺めながら、どれにするか悩む。テーブルから選んだチョコレートの「ゼロ」のパッケージを取り、「ZERO is Free & Easy」と2人で決めポーズをするミンジとヘイン。そしてダニエルとヘリンは「ZERO is Sweet & Happy」と中身のチョコレートを取り出して、乾杯する。そして「ZERO, New Normal For Me」とチョコレートを食べて幸せそうな表情をするハニを4人が優しく見つめる。最後はメンバーごとに様々な「ZERO」ブランドの商品を持ちながら自然な笑顔で「This is おいしい ZERO」と締めくくった。いつも練習しているレッスンスタジオを再現した撮影セットに、驚きを隠せないメンバーたち。ハニが撮影に挑むメンバーを盛り上げ、レッスン着で寒がるヘリンをメンバーみんなで暖めてあげるなど、終始チームワークよく撮影に挑んでいた。ダンスレッスンのスタジオに、「ZERO」のアイスシリーズをワゴンからこぼれる位にたくさん積んで「Let's ZERO!!!」の掛け声とともに入ってきたミンジとハニ。休憩していたダニエル、ヘリン、ヘインは、山盛りのアイスに嬉しそうな表情を浮かべる。ZEROミニカップ<バニラ>を手に持ち、セルフィーカメラに向かって、「ZERO is Free & Easy」とカメラ目線で可愛い表情になるミンジとハニ。そして、ハニがカメラを動かしアングルを変えると、スプーンを片手に、今にでもアイスを食べそうなダニエルとヘインが「ZERO is Sweet & Happy」と楽しげな表情を見せる。そして再びダニエルがカメラを動かすと、「ZERO, New Normal For Me」と一足先にアイスを堪能して笑顔になるヘリンの姿が。最後は全員でスタイリッシュかつクールな衣装に身を包み、楽しそうに「 This is おいしい ZERO」と締めくくった。ロッテ公式X(旧Twitter)では今回、クイズ企画を実施。NewJeansのメンバーたちから「ZERO」に関する問題が出題される。問題は、「ZEROが初めて日本で発売されたのは何年?」とかなりの難問だが、ヒントが書かれているパネルを時間経過とともにメンバーたちが少しずつ見せてくれる。パネルに書かれているヒントの一部を自分たちの手でサッと隠したり、パネルをオープンするフリをしてすぐに裏返しにしたりと、ちょっとしたイタズラを楽しみながらヒントを見せていく5人の様子をお見逃しなく。キャンペーンは5月13日(月)午前0時(開始時刻は、予告なく変更となる可能性あり)からスタートする。メンバー全員揃って「ZERO」のお菓子を嬉しそうに眺める撮影シーンでのこと。冒頭、5人はスタッフの前に一列に並ぶと、「こんにちはNewJeansです。よろしくお願いいたします!」とスタッフに笑顔で挨拶をした。スタジオからは拍手が起き、和やかな雰囲気の中でいよいよCM撮影がスタートした。カメラに向かって表情や商品の持ち方を確認し、より良いCMにするために余念がなかったメンバーたちの目にふと飛び込んできたのは、ダンスレッスンのスタジオ風の撮影セット。より自然体な演技をしてもらえるよう、「This is おいしいZERO アイス篇」の撮影セットは今回、NewJeansが日頃から練習しているレッスンスタジオを忠実に再現した。この再現度の高さに、驚きながらも嬉しそうな表情を浮かべていたメンバーたち。その後も撮影の合間、このセットに集まってメンバー同士でコミュニケーションをとり、リラックスした様子だった。撮影にカットがかかるとメンバーにすぐ話しかけていたダニエルは、ハニの緊張をほぐしてあげるなど、撮影現場を盛り上げていた。そして、商品の実食シーンで少し照れ笑いを浮かべていたヘリン。無事撮影を終えると、次の撮影のためスタンバイしていたハニをハイタッチで鼓舞している場面も見られた。また、いつも表情豊かに撮影をこなすハニ。他のメンバーに見つめられるシーンでは、メンバーと目が合うとつい照れ笑いが隠せなくなってしまう様子だった。そして、寒がるヘリンをハグして温めてあげる、メンバー想いのミンジ。商品を持ち上げる際、手が震えないように左手で押さえる工夫など自主的に行っていたヘイン。無事、スタッフからOKサインが出た時には、ホッとした表情で拍手をし、笑顔で撮影を終えた。