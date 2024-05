ジュニアとして活動する少年忍者が8日、横浜アリーナで『少年忍者 Arena Concert 2024 The Shining Star』を開催した。念願の同所初の単独公演となる今回は20人という大人数とそれぞれの個性を生かしたパフォーマンスで約3時間、全26曲を披露。1万5000人のファンを魅了し、2日間3公演で4万5000人を動員した。同グループは田村海琉、織山尚大、川崎星輝(※崎=たつさき)、深田竜生、黒田光輝、檜山光成、久保廉、小田将聖、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、鈴木悠仁、瀧陽次朗、川崎皇輝(※崎=たつさき)、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人、稲葉通陽、内村颯太(※活動休止中)で構成。今回のコンサートではメンバーきってのダンススキルの持ち主である織山と川崎(星)が中心となって演出を手掛けた。

冒頭、センターステージの白い布が落ちると、メンバーが横一列に並んだ圧倒の光景から幕開け。恒例「絶対勝つぞー!」のアツい円陣では檜山が「俺らと声出す準備できてますか!?」とあおり、黒田は「横アリ、俺たちに会いたかった!? オッケー、今からみんなも声を聞かせてくれ」と“忍者コール”を巻き起こす。元木と長瀬は左右に分かれて盛り上げ、元木はお決まりの「元木〜ワクワク!」の掛け声で会場を一体感で包んだ。ユニットコーナーでは“個”の可能性が光り「DEAR MY LOVER」の前には田村が胸キュンセリフ「ねぇ、今もだよ」を披露。稲葉、川崎(皇)、檜山、川崎(星)と王子様のような衣装できらきらとした笑顔を振りまく。続く「愛されるより愛したい」ではヴァサイェガ、深田がシックな黒の衣装から肉体美をちら見せし、大人の色気をだだ漏れに。「Big Bang」は久保と織山によるダイナミックかつクールでダンスで実力を発揮した。赤のジャケットを翻した表現で鬼気迫るパフォーマンス「Dreamers」の披露後は一転、かぶりものや小道具を持ったメンバーがキュートに花道やステージを練り歩き、久保と瀧、北川と青木、安嶋と豊田ペアが、おんぶレースを開催。そんなギャップ全開な“わちゃわちゃ”にあちこちで「かわいい」の声が飛び交った。後半ブロックでは、「Imitation Rain」で安嶋がコンテンポラリーダンスで華麗に舞うなか、瀧はギター、青木はキーボードの演奏をバックに、山井、長瀬、豊田が華を添え、舞台のような世界観を表現。さらに「雨傘」では鈴木、「虹」では北川がたっぷりと歌声を聞かせ「Outrageous」では元木、黒田、小田が圧倒的な存在感とともにアツいボーカルと力強いダンスで大きな歓声を浴びた。それぞれが個性を持ったメンバーが集まれば、エネルギーにあふれ、団結力がなければ成立し得ないパフォーマンスも大きな見どころとなる。会場のペンライトが消えた暗闇で浮かび上がる和メドレーは大人数だからこそできる美しいフォーメーションや緻密なアクロバットで惹(ひ)きつける。本編最後は再び「The Shining Star」。壮大な音楽をバックにメンバーも白いペンライトを持ちファンとともにひとつになると、曲ラストにはステージ裏に大ジャンプで飛び込み、最後まで観客を驚かせた。MCでは、東京・TOKYO DOME CITY HALLで8月16日から9月1日まで少年忍者 LIVE『PASSION!! 〜忍in the Summer 2024〜』(ショウネンニンジャライブ パッション ニン ザ サマー ニーゼロニーヨン)全27公演の実施を発表。夢の舞台に立ち、ステップアップした彼らの次なるステージに期待が高まる。■セットリスト1.The Shining Star(ジュニア)2.SEVEN COLORS(NEWS)3.AinoArika(Hey! Say! JUMP)4.太陽の笑顔(少年忍者)5.DEAR MY LOVER(Hey! Say! JUMP) 田村、稲葉、川崎(皇)、檜山、川崎(星)6.愛されるより愛したい(KinKi Kids)ヴァサイェガ、深田7.Big Bang(King & Prince/平野紫耀、高橋海人)織山、久保8.Dreamers(少年忍者)9.JUMPing CAR(Hey! Say! JUMP)10.Good Luck!(SixTONES)11.Merry Very Go Round(少年忍者)MC12.さくらガール(NEWS)13.マイガール(嵐)14.Imitation Rain(SixTONES)安嶋、豊田、瀧、青木、長瀬、山井15.雨傘(TOKIO)瀧(gt.)、鈴木16.虹(嵐、二宮和也)青木(Key.)、北川<胸キュンメドレー>17 a-Happiness(嵐)b-ウィークエンダー(Hey!Say!JUMP)c-スキすぎて(timelesz)d-ブラザービート(Snow Man)<過去曲 メドレー>18.a-今(SUPER EIGHT)b-With you(timelesz)c-LOVE together(ジュニア)d-kEEP oN.(V6)e-若者たち(Kis-My-Ft2)19.Outrageous(SixTONES)元木、黒田、小田<和コーナー>20.RING DING DONG(King & Prince)21.縁-YUAN-(Snow Man)22.PSYCHO(Kis-My-Ft2)23.The Shining Star【NEW ver.】(ジュニア)アンコール1.Amazing Summer(少年忍者)2.3秒 笑って(ジュニアBoys)3.太陽の笑顔(少年忍者)