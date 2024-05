韓国の5人組グループ・NewJeansが新広告モデルに起用されたロッテ『ZERO』の新テレビCMが、13日から全国で放送開始となる。CMソングは、日本デビューシングル『Supernatural』(6月21日発売)収録曲「Right Now」に決定。テレビCM内では歌唱部分が初公開される。NewJeansを起用した新CM「This is おいしいZERO チョコ篇」(15秒)、「This is おいしいZERO アイス篇」(15秒)が、きょう9日からZEROブランドサイトなどで解禁となった。13日からは全国でテレビオンエアが開始となり、WEB-CM「This is おいしいZERO篇」も同時公開される。

新テレビCMは「This is おいしいZERO」がコンセプト。「This is おいしいZERO チョコ篇」では、お菓子パーティーさながらにテーブルいっぱいに広がった『ZERO』のお菓子にメンバーたちが目を輝かせ、バータイプチョコのゼロをチョイス。HANNIが思わずひと口かじり、笑顔になる。撮影の合間にもメンバーたちは口々に「これが好き!」と楽しそうに話していたという。一方の「This is おいしいZERO アイス篇」は、ダンスレッスンスタジオで休憩中のメンバーの元に、ワゴンいっぱいの『ZERO』アイスを持ったMINJIとHANNIが登場。それぞれがゼロミニカップ「バニラ」を選び、楽しそうにセルフィーを撮る中、HAERINが一足先にアイスを堪能する。いつも練習しているスタジオを忠実に再現した撮影セットにメンバーたちは驚きながらも、レッスン着姿で撮影。寒がるHAERINをメンバーみんなで暖めてあげたりと、チームワークよく撮影に臨んだ。NewJeansは「今回、私たちNewJeansがロッテ『ZERO』の新広告モデルを務めることになりました!」(HAERIN)、「『ZERO』はチョコやアイス、たくさんの種類があって撮影のときもとってもわくわくしました!」(HANNI)、「どの商品も砂糖ゼロ・糖類ゼロなのに満足できるおいしさでびっくりしました!」(MINJI)、「いろんなおいしいお菓子をみんなと食べることができて、本当に楽しい撮影でしたね!」(HYEIN)、「CMを見て、『ZERO』とNewJeansをもっと好きになってもらえるとうれしいです!」(DANIELLE)とコメントしている。