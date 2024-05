生命力溢れる蝶の姿！ハリー・ウィンストン「リリークラスター・コレクション」

ハリー・ウィンストンのアイコンコレクション「リリークラスター」

誕生した「インフィニット・リリークラスター」から2023年発表のペンダントに続き、新たにリングとイヤリングが登場しました。

ハリー・ウィンストン「インフィニット・リリークラスター」

Infinite Lily Cluster Collection

発売日:2024年5月

「インフィニット・リリークラスター・リング&イヤリング」は、優美な花の姿から輝きと生命力溢れる蝶の姿へ、美しく変貌する様を表現しています。

人生における大切な瞬間を彩るシンボルとなりうる作品生み出し続けるという、ブランドの信条を体現しています。

空を舞う蝶の姿は、変化、変容、そして無限を表現。

プラチナにセットしたラウンド・ブリリアントカット・ダイヤモンドとマーキースカット・ダイヤモンドの輝き、そしてコレクションのテーマであるエレガンスを湛えた象徴的なシルエットは、インフィニットの名のとおり無限を連想させる繊細なラインを描いています。

2010年の発表以来、圧倒的な人気を誇るリリークラスター・コレクションは、1940年代に描かれたデザインスケッチをインスピレーション源に誕生しました。

モダンかつ繊細なラインによって、咲き誇るユリの花の洗練された美しさを描いたこのコレクションは、ペンダント、ソートワール、イヤリング、リング、ブレスレット等のアイテムで構成され、プラチナ、イエローゴールド、ローズゴールドによって展開されています。

ハリー・ウィンストンのアイコンコレクション「インフィニット・リリークラスター・リング&イヤリング」は、2024年5月より、国内の全ハリー・ウィンストン サロンにて販売中です。

