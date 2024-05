Chilli Beans.が6月5日にリリースする初の日本武道館公演映像作品『"Welcome to My Castle" at Budokan』より、「aaa」のライブ映像を公開した。

同公演は2023年12月13日にリリースされた2ndフルアルバム『Welcome to My Castle』をモチーフに、“Chilli Beans.の世界観が詰まったお城に皆さんをご招待する”というコンセプトのもと開催。アルバムの顔ともなっている「doll」や「Welcome」をはじめ、TVアニメ『ONE PIECE』(フジテレビ系)のエンディングテーマ「Raise」など全24曲が披露された。

また、本映像の公開とあわせて映像作品のジャケット写真も公開された。映像作品には同公演で披露された全24曲に加え、当日のバックステージの模様を記録した映像も収録。DVD、Blu-rayともに初回生産限定盤が豪華な三方背仕様となっており、当日のライブ写真が楽しめるブックレットが封入されたスペシャルなパッケージに。各店舗の特典もすでに公開されており、予約もスタートしている。

なお、6月に開催される東名阪のライブハウスツアー『Chilli Beans. Live House Tour 2024』は東京公演と、大阪/名古屋公演の2階がすでにソールドアウトとなっており、大阪/名古屋の1階チケットも残り少なくなってきているとのこと。

(文=リアルサウンド編集部)